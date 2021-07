Recordtijd: verkoop tweedehandsauto’s wederom op volle toeren

27 juli 2021 - De autobranche draait de beste jaren in zijn bestaansgeschiedenis. 2020 was al een recordjaar voor de tweedehandsautomarkt, en 2021 lijkt daar nog eens dik overheen te gaan. In de eerste zes maanden van 2021 werden er maar liefst 52 procent meer dealer leads verstuurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Zo blijkt uit cijfers van AutoScout24.

Daaropvolgend werden er in het eerste halfjaar van 2021 709.397 auto’s* verkocht aan consumenten. Dat is maar liefst 6,7 procent meer dan het vorige record dat vorig jaar werd neergezet.Bovendien ligt de gemiddelde prijs voor een tweedehandsauto hoger dan vorig jaar. Afgelopen juni was de gemiddelde verkoopprijs 19.870 euro, tegenover 18.189 euro in juni 2020. Deze doorzettende prijsstijging lijkt een gevolg van de grote vraag naar occasions. In juni dit jaar werden er 25 procent meer dealer leads verstuurd dan in juni 2020. Doorgaans is er rondom het begin van de zomerperiode een prijsdaling zichtbaar, maar dit jaar is de gemiddelde prijs van een occasion tussen de maanden mei en juni gestegen met 153 euro. Hieronder volgt een overzicht van de populairste auto’s van het eerste halfjaar.Afgelopen weekend begon de zomervakantie in de regio noord. Vorig jaar trok de occasionmarkt na een moeilijke periode tijdens de eerste coronalockdown enorm aan in de zomer. Uit onderzoek van AutoScout24 bleek onlangs dat meer dan de helft van de autobezitters overweegt om dit jaar met de vierwieler op vakantie te gaan (57,4 procent). De verwachting is dan ook dat de occasionmarkt deze zomer onverminderd populair zal blijven."Het is een regelrecht topjaar," aldus Bojan Brkić, Marketing Manager bij AutoScout24. "We noteren record na record als het gaat om het aantal kwalitatieve leads dat we delen met onze gelieerde autobedrijven. Vergeleken met het eerste halfjaar van 2020 hebben we de afgelopen maanden 52 procent meer leads verstuurd. Deze stijging is ook terug te zien in het aantal verkochte occasions en de gemiddelde occasionprijs. Normaal gesproken zien we rond de zomerperiode een daling van de gemiddelde occasionprijs, maar dit jaar blijft de stijging doorzetten. De verwachting is dat dit niet alleen te maken heeft met de grote vraag naar tweedehandsauto’s, maar ook met de gestegen inkoopprijs voor autobedrijven."Overigens ziet AutoScout24 recentelijk ook een run op bestelbusjes, die niet geheel los gezien kan worden van het grote aantal autovakanties deze zomer.Brkić licht toe: "Ook in het segment bedrijfswagens zijn er dit jaar maar liefst 61 procent meer leads verstuurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Zo is de Volkswagen T5 Transporter in een jaar tijd van de twaalfde naar de vijfde plek gestegen. Een interessante ontwikkeling, met name gezien de huidige trend waarbij veel bestelbusu s worden omgebouwd tot campers. De T5 leent zich bij uitstek om als camper gebruikt te worden."