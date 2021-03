Coronacrisis geeft digitalisering mediabedrijven een boost

18 maart 2021 - De coronacrisis heeft de digitale transformatie van mediabedrijven in een stroomversnelling gebracht, blijkt uit de Sectorprognose Technologie, Media & Telecom (TMT) 2021/2022 van ABN AMRO. Zo steeg het aantal digitale abonnementen van kranten en on demand tv-diensten sterk en winkelden consumenten massaal online. Na een tijdelijke stagnatie in 2020, zal de TMT-sector hierdoor in 2021 weer kunnen groeien. ABN AMRO verwacht in 2021 een groei van 3,0 procent.

Deze groei wordt vooral aangejaagd door de IT-sector, veruit de grootste branche in de TMT-sector. Bovendien draagt het herstel van uitgeverijen, omroepen, drukkerijen en de reclamebranche bij aan de groei. De sector is hiermee weer ruim boven het niveau van 2019.Vooral de IT-branche gaat in de komende jaren sterk groeien, verwacht ABN AMRO. De digitalisering van de samenleving gaat onverminderd voort, waardoor bedrijven uit alle sectoren zich blijven beroepen op de technologiesector. Op de korte termijn zijn de verschillen tussen bedrijven groot. Zo zijn communicatiesoftware, public clouddiensten en e-commerce door onder meer het thuiswerken sterk gegroeid, maar zijn softwarebedrijven die aan de vrijetijdssector leveren juist hard geraakt. Voor de gehele IT-branche zijn de vooruitzichten in 2021 (+4,0 procent) en 2022 (+6,0 procent) echter goed. Telecom is zowel positief als negatief geraakt. Zo was er door het thuiswerken meer vraag naar netwerkdiensten en mobiele bedrijfsnetwerken, maar daalden deinkomsten uit de zakelijke markt. Per saldo resulteerde dit in een omzetdaling van -1,5 procent. Hoewel de zakelijke markt weer aantrekt, verwacht ABN AMRO zowel in 2021 als 2022 opnieuw een omzetdaling (-een procent).Ook bij radio en tv zorgt de crisis voor een tweeledig beeld: reclame-inkomsten lopen terug, maar tegelijkertijd wordt er meer gekeken dan ooit. Terwijl in 2020 sprake was van een omzetdaling (-1,4 procent), ligt in 2021 weer groei (+2,0 procent) in het vooruitzicht. Voor de grafische industrie waren de gevolgen van de coronacrisis groot. De grootste klappen vielen in de eerste helft van het jaar, met als dieptepunt een omzetdaling van 42 procent in april 2020. De vooruitzichten voor 2021 (+5,090 procent) en 2022 (+3,0 procent) zijn beter, maar de branche keert voorlopig niet terug naar het niveau van eind 2019. De omzet van uitgeverijen daalde vorig jaar met 4,2 procent, mede door dalende advertentie-inkomsten. Door de verkoop van digitale abonnementen en online boekverkoop konden uitgevers het verlies beperken. ABN AMRO verwacht zowel 2021 (+2 ,0 procent) als in 2022 (+1,0 procent) weer groei. De reclamebranche is net als de grafische sector hard geraakt (-12,8 procent), maar zal dit jaar (+6,0 procent) gedeeltelijk herstellen, nu campagnes weer doorgang vinden. Voor contentproducenten was 2020 een lastig jaar. Internationale filmproducties werden in de wielen gereden door reisbeperkingen en door de sluiting van bioscopen viel voor filmdistributeurs een belangrijke inkomstenbron weg: de inkomsten uit kaartverkoop. Gezien de vraag naar onderscheidende content al jarenlang hoog is, verwacht ABN AMRO een sterk herstel van de branche.De coronacrisis versnelt de digitale transformatie die mediabedrijven doormaken en dat zorgt er voor dat de TMT-sector in de komende jaren groei tegemoet kan zien. "Consumenten zaten een groot deel van 2020 thuis, maar internet verschafte hen een virtuele uitwe,g,"zegt Ingrid Laane, Sector Econoom Telecom, Media en Techniek van ABN AMRO. "Het dataverkeer nam hierdoor sterker toe dan voorheen en ook het aantal digitale abonnees van kranten nam sterk toe. Geleid door nieuwe streamingdiensten en de grote behoefte aan home entertainment, liet de omzetgroei op de markt voor tv- en videodiensten eveneens een versnelling zien. Oók reclamecampagnes verschoven nog meer naar het internet, doordat online winkelen met bijna 36 procent toenam. Veel mediabedrijven grijpen dit aan om hun digitale proposities te versterken. Doordat de digitalisering ook ná corona onverminderd zal doorgaan, verwachten we dat de TMT-sector ook op langere termijn goed zal blijven presteren."Het hele rapport is hier te downloaden.