Virtual event over impact digitalisering op de wereldhandel

3 mei 2021 - Uit recente rapporten van de OESO en het World Economic Forum blijkt dat de digitalisering tijdens de pandemie wereldwijd in een stroomversnelling is geraakt. In het derde webinar van de populaire vierdelige serie ‘From crisis to opportunity: what’s the future of trade?’ heeft toonaangevend kredietverzekeraar Atradius een panel van experts bijeengebracht om te debatteren over de belangrijkste trends in digitalisering en de gevolgen die deze kunnen hebben op de handel.

Het panel zal onder meer bespreken hoe digitalisering handelsmodellen transformeert, invloed heeft op klantrelaties en vertrouwen, en traditionele benaderingen van creditmanagement ontregelt. Zit de wereldhandel in een digitale bubbel en hoe kunnen bedrijven hun kansen maximaliseren?In het panel zit technologiejournalist David Rowan, een van de oprichters van de Britse editie van WIRED en een enthousiast investeerder in startende technologiebedrijven. Hij interviewde een groot aantal bedrijven voor zijn meest recente boek, Non-Bullshit Innovations: Radical Ideas from the World's Smartest Minds. Jean-Marc Noël, mede-oprichter en CEO van Trusted Shops, maakt ook deel uit van het panel. Zijn bedrijf is een van de toonaangevende aanbieders van maatregelen die het vertrouwen van online shoppers verhogen, zoals kopersbescherming en reviews van echte klanten. Trusted Shops is marktleider in Europa, met meer dan 30.000 online winkels die het keurmerk dragen. Het derde panellid is Frédéric Wittemans. Als Executive Director International Credit bij 's werelds grootste IT-distributeur, Ingram Micro, is er niet veel dat Wittemans niet weet over digitalisering. Ingram Micro biedt B2B-oplossingen in technologie-ecosystemen en ondersteunt bedrijven bij het beter begrijpen en benutten van technologie-aanbiedingen gedurende de volledige levenscyclus van IT-oplossingen en -diensten.Dirk Hagener, Director Strategy and Corporate Development en een leider in digitaal veranderingsmanagement bij Atradius, voegt zich ook bij de panelleden. "Dit event komt precies op het juiste moment", stelt Hagener. "Digitalisering heeft bedrijven en de manier waarop ze werken en handeldrijven volledig veranderd. En door de coronapandemie is deze trend, zoals we in een aantal sectoren hebben gezien, in een stroomversnelling geraakt. Dit webinar geeft ons de kans om te verkennen hoe dit digitaal geavanceerde handelslandschap eruitziet en hoe het zich waarschijnlijk verder zal ontwikkelen. Dit is een gebied dat Atradius goed begrijpt en waarin wij voortdurend investeren om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik ben zeer verheugd dat ik ben uitgenodigd om deel te nemen aan het panel en ik kijk uit naar een boeiend en verhelderend event."Titel : De impact van digitalisering op de handelDatum : woensdag 5 mei 2021Tijd : 09:00 uurDuur : 45 minuten paneldiscussie, gevolgd door 15 minuten live Q&AVoor meer informatie of om u aan te melden voor het event, gaat u naar Atradius-website