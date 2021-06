Ook Nederlandse horeca maakt flink gebruik van sneltestregeling

28 juni 2021 - Sinds februari biedt het ministerie van VWS de Open house regeling Sneltesten aan voor werkgevers. Deze vergoedt sneltesten bij klachten of wanneer u in contact bent geweest met iemand die corona heeft. Coronatestbedrijf Spoedtest.nl, arbodienst Medprevent en TIGRA zijn een samenwerking aangegaan en door het ministerie geaccrediteerd om deze regeling uit te voeren.

Uit hun cijfers blijkt dat er flink gebruik gemaakt wordt van deze regeling.Janneke Hoitinga, directeur Medprevent: "Samen met Spoedtest.nl en TIGRA zijn we Spoedtest Zakelijk gestart. Werkgevers die gebruik willen maken van de regeling Sneltesten kunnen zich aanmelden." Dat de regeling in een behoefte voorziet, blijkt wel. "Sinds februari 2021 bedienen wij meer dan 50.000 bedrijven en hebben we meer dan 100.000 testen uitgevoerd van werknemers met klachten," aldus Hoitinga.Uit recent onderzoek onder de klanten van Spoedtest Zakelijk, blijkt dat de klanten te spreken zijn over de regeling. Maar liefst 92 procent van de 850 respondenten is positief over de regeling. "Door de sneltesten kunnen wij verdere besmettingen voorkomen, snel schakelen, roosters invullen waar anders wellicht een open dienst had gestaan en onrust voorkomen," aldus een van de respondenten.De sneltesten zorgen voor een tijdsbesparing vindt 93 procent van de ondervraagden. Enkele klanten lichten toe: "Efficiënt, snel geregeld en superfijn om niet een medewerker minimaal twee dagen te moeten vervangen qua werkdruk voor andere collega’s, maar dat je binnen een kort tijdspad weet of je wel of niet kan werken. Bij een positieve besmetting kan u gelijk het protocol opstarten m.b.t. informeren." Een andere reactie: "Door de snelheid en beschikbare tijden kun je snel actie ondernemen, waardoor medewerkers en werkgever snel zekerheid krijgen over de situatie."87 procent geeft aan dat door de sneltesten werknemers snel weer aan het werk kunnen. Ook gaf de sneltest direct duidelijkheid, aldus 90 procent van de ondervraagden. "Op basis van de ontvangen informatie heb ik de medewerkers geïnformeerd. De informatie was prima. De medewerkers die hiervan gebruikt gemaakt hebben waren zeer positief" en "Na een Corona besmetting waren onze werknemers snel geholpen, en zo wisten wij ook snel waar wij aan toe waren," aldus enkele respondenten.Ook de horeca in Nederland maakt flink gebruik van de regeling. Spoedtest Zakelijk werkt hierin samen met Koninklijke Horeca Nederland. "Onze leden maken er goed gebruik van en waarderen deze (gratis) service zeer. Hiermee beperken we onnodige uitval van horecamedewerkers én verdere verspreiding van het virus. De gezondheid en veiligheid van onze gasten en medewerkers staat immers voorop. Top geregeld dus!" aldus Hugo Maat van Koninklijke Horeca Nederland.De regeling loopt nog tot 30 juli 2021. Meer informatie is te vinden op zakelijk.spoedtest.nl