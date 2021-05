Avondklok voorbij: infographic illustreert hoeveel euro Nederlanders naar verwachting gaan uitgeven

3 mei 2021 - Met de Nederlandse winterlockdown in de achteruitkijkspiegel heeft spaarbemiddelaar Raisin onlangs een onderzoek gepubliceerd dat laat zien hoe het koop- en spaargedrag van Nederlanders is veranderd sinds de uitbraak van de coronapandemie.

De real-time infographic laat zien hoeveel geld de Nederlandse bevolking in een normale situatie naar schatting uitgeeft aan dagelijkse activiteiten. Het doel van dit onderzoek is om de consument ervan bewust te maken dat kleine wijzigingen in het uitgavenpatroon, zoals de veranderingen als gevolg van de pandemie, een groot verschil kunnen maken in het spaargedrag. Het onderzoek laat ook zien dat we nog meer geld kunnen besparen door betere keuzes te maken als het gaat om voedselverspilling, autoverzekeringen en bankieren.De schatting in het door Raisin gepubliceerde onderzoek is dat Nederlanders per hoofd van de bevolking jaarlijks € 1.115,- spenderen aan horeca, € 1.291,- aan reizen, € 972,- aan kleding, en bijna € 200,- aan sportschoolabonnementen en andere aan sport gerelateerde kosten. De sluiting van sportscholen, restaurants, en winkels gedurende langere periodes in 2020 en 2021 biedt daarom een verklaring voor het feit dat de Nederlandse consument er gedurende de pandemie in geslaagd is om miljarden euro’s extra te sparen ten opzichte van voorgaande jaren."Een voordeel van de pandemie is dat Nederlanders extra spaargeld op hebben kunnen bouwen voor de toekomst," stelt Eelco Habets, Country Head voor Raisin in Nederland. "De insteek van dit onderzoek is om te laten zien dat uw uw evensstijl niet drastisch hoeft te veranderen om geld te kunnen besparen. U bewust worden van consumptiepatronen en kleine veranderingen aanbrengen in bestedingsgedrag kan al een groot verschil maken."Ondanks de aanzienlijke stijging van spaargeld sinds het uitbreken van de pandemie laat het onderzoek van Raisin zien dat er nog meer bespaard kan worden. In het onderzoek wordt bijvoorbeeld geschat dat er in Nederland jaarlijks twee miljard euro aan voedsel weggegooid wordt, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van zo’n € 120,- per persoon.Een andere suggestie die uit het onderzoek naar voren komt, is dat Nederlanders hun geld slimmer weg kunnen zetten en meer gebruik kunnen maken van banken en spaarmogelijkheden met hoge rentepercentages. Verschillende Nederlandse banken bieden rentepercentages tot 1,5 procent op termijndeposito’s, wat jaarlijks tot wel € 300,- extra inkomen kan opleveren vergeleken met rekeningen waarbij spaarders geen rente ontvangen. Daarnaast bestaan er verschillende nieuwe alternatieven op traditionele banken waar geen jaarlijkse administratiekosten in rekening worden gebracht, die de gemiddelde Nederlander op dit moment € 51,- per jaar kosten.De real-time infographic kan hier gevonden worden.