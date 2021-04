Vertrouwen in cloud based applicaties ontbreekt

21 april 2021 - Bij het opstellen van een strategie voor enterprise applicatie-ontwikkeling is het wantrouwen in cloud based applicaties (28 procent) de grootste barrière waar IT-beslissers tegenaan lopen. Dit blijkt uit internationaal onderzoek ‘Digital Enterprise Strategies for People-Led Transformation’ van Unit4. Het onderzoek is uitgevoerd onder zakelijke en IT-beslissers en gebruikers in de dienstverlenende sector, waarvan respectievelijk 50 en 250 in Nederland gevestigd zijn.

Andere struikelblokken binnen organisaties zijn gebruikers die huiverig zijn voor verandering (26 procent) en het ontbreken van budget om te investeren in innovatieve applicaties (26 procent). Maar deze struikelblokken betekenen niet per definitie stilstand: een overgrote meerderheid (86 procent) zegt dat de pandemie leidt tot zinvolle gesprekken in het bestuur over de toekomststrategie.Verder is 82 procent van de beslissers van mening dat traditionele IT-systemen en zakelijke applicaties on-premise niet in staat zijn om te reageren op snelle veranderingen. De cloud biedt meer flexibiliteit bij het gebruik van zakelijke applicaties, volgens 86 procent. En ondanks het wantrouwen dat er heerst met betrekking tot cloud based applicaties, verwacht 52 procent van de beslissers in 2021 dat de enterpise applicaties omgeving volledig cloud based is.Tom Dehouck, regional president continental Europe bij Unit4: "Om als organisatie wendbaar te blijven, moeten uw zakelijke applicaties dit ook zijn. Afgelopen jaar hebben we wel geleerd dat vasthouden aan oude systemen het flexibel werken bemoeilijkt. De cloud is de ideale oplossing omdat applicaties tijds- en plaatsonafhankelijk gebruikt kunnen worden. Een introductie van een nieuwe werkwijze brengt altijd wat wantrouwen met zich mee, maar met de juiste argumentatie en goede voorbeelden kun u al veel van de weerstand wegnemen."