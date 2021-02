Veilig online ondernemen via een VPN

16 februari 2021 - Het kan voor niemand nog een geheim zijn dat we zowel online als offline worden gevolgd. De voetsporen die mensen online achterlaten worden bijvoorbeeld gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen voor gepersonaliseerde marketing. Daarnaast wordt ook onrechtmatig geprobeerd toegang te krijgen tot interne bedrijfsinformatie. Als ondernemer is het daarom belangrijk erop toe te zien dat u en uw medewerkers veilig online data kunnen inzien en versturen, zonder zelf veel voetsporen achter te laten. Een VPN of VPN-verbinding helpt hierbij.

Tom Ridder van Goodvpnservice.nl geeft meer informatie over het veilig opslaan en versturen van digitale data, en vertelt hoe VPN-verbindingen van pas komen als u veilig online wilt ondernemen.Klanten van een onderneming zouden ervanuit moeten kunnen gaan dat hun gegevens niet inzichtelijk zijn voor mensen van buitenaf. Ridder benoemt dat dat niet altijd het geval was. "In het verleden hebben er diverse grote datalekken plaatsgevonden waarbij persoonlijke gegevens van klanten beschikbaar zijn gekomen. Zelfs bij grote ondernemingen als Uber, Deloitte en T-Mobile. Het is dan ook niet voor niets dat de AVG voorwaarden zijn aangescherpt. Bij een eerste bezoek aan een website moet worden aangegeven hoe er om wordt gegaan met vertrouwelijke gegevens. Datalekken moeten daarnaast gemeld worden, zowel aan de Autoriteit Persoonsgegevens als de personen waarover data is gelekt."Ridder vervolgt dat het niet alleen om klantgegevens gaat. "De verregaande digitalisering helpt bij het optimaliseren van processen binnen ondernemingen, maar de data dient uiteraard niet in verkeerde handen terecht te komen. Andere mensen hoeven immers niets te weten over bijvoorbeeld de voorraden, offertes die naar klanten worden gestuurd, interne communicatie tussen afdelingen of financiële zaken."Om goed te kunnen begrijpen waar het hier om gaat, legt Ridder eerst uit wat een VPN is en hoe het werkt. "Een VPN is een beveiligde verbinding binnen een netwerk. Deze versleutelt en anonimiseert gegevens. De VPN werkt als het ware als een tussenpersoon. Een persoon legt bijvoorbeeld met behulp van een tablet of laptop verbinding met de VPN, en vervolgens met het internet. Zo zijn gegevens niet in te zien door hackers of andere partijen. Dat biedt bij online werken meer privacy en veiligheid. Werken u of uw medewerkers vaak op verschillende locaties, en maken ze daar gebruik van een open WIFI-netwerk? Dan kan een VPN erg nuttig zijn, aangezien openbare WIFI-netwerken gemakkelijk te kraken zijn. Ook is er door het gebruik van een VPN geen inzage in de browsergeschiedenis van een persoon. Deze informatie kan dus niet verzameld worden en doorverkocht aan commerciële partijen die hierop gerichte advertenties maken."