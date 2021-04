Bijna de helft bedrijven wil meer zekerheid over data security om open banking in te voeren

1 april 2021 - Uit het laatste onderzoek van open-bankingprovider YTS onder financiële professionals, waaronder banken, kredietverstrekkers en retailers, blijkt dat bedrijven betere ondersteuning en richtlijnen willen op het gebied van data security in relatie tot open banking. De respondenten gaven ook aan dat ze deze steun in de eerste plaats van de regelgevende instanties wilden.

Roderick Simons, Chief Technology Officer bij Yolt Technology Services, zegt hierover: "Zodra de technologie van open banking algemeen wordt aanvaard en vertrouwd, kunnen de stakeholders in het hele ecosysteem van open banking hun aandacht richten op het creëren van een open financieel kader dat consumenten de mogelijkheid biedt om op één plaats toegang te krijgen tot hun volledige financiële situatie."Uit het onderzoek bleek dat 42 procent van de bedrijven meer kennis, training en richtlijnen wil om de angst rond de veiligheidsrisico’s wat betreft de overstap naar open banking te helpen verminderen. Hier wordt vaker de voorkeur aan gegeven dan aan een afwachtende houding aannemen en de ontwikkeling van open-bankingtechnologie meer tijd gunnen (39 procent). Echter blijkt uit het onderzoek van YTS dat dit de problemen waarmee bedrijven worden geconfronteerd niet zal oplossen.Gebrek aan bereidheid van consumenten en het MKB om risico's rond data security te accepteren, waren de veelgenoemde factoren die de voortgang van grootschalige invoering van open banking in de weg staan. Meer dan een derde van de respondenten (35 procent) is van mening dat een 'onvriendelijk' regelgevingsklimaat de invoering van open banking op grote schaal belemmert.YTS roept alle spelers in de financiële dienstverlening op om meer te doen om het MKB en grote bedrijven in staat te stellen over te stappen naar open-bankingtechnologie en dit te doen door een meer ondersteunende omgeving te creëren voor de technologie. Dit kan in de eerste plaats worden bereikt door betere voorlichting en toegankelijke, transparante ondersteuning voor bedrijven die PSD2-technologie willen invoeren. Dit moet het speerpunt zijn van een sectorbrede inspanning om een einde te maken aan de vooroordelen en een solide basis voor groei te creëren.Simons denkt dat samenwerken de oplossing is: "Om het potentieel van open banking volledig te benutten, moeten de hele sector meer doen om bedrijven en consumenten voor te lichten over de veiligheidsgrondslag ervan. Open banking betekent dat hun financiële gegevens beter dan ooit beschermd zijn, waarbij het individu zelf bepaalt of zijn gegevens al dan niet gedeeld worden en veilige API's risico's van ongewenste toegang door derden voorkomen. Wij willen samenwerken met regelgevende instanties, financiële dienstverleners en bedrijven zelf om het voortouw te nemen bij het voorlichten, opleiden en ondersteunen van bedrijven om misvattingen over open banking uit de wereld te helpen. Als we dat doen, benutten we de kracht van open banking en creëren we enorme kansen voor zowel consumenten als bedrijven."