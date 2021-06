MKB Barometer 2021: dit zijn de vier grootste uitdagingen van de productiesector

7 juni 2021 - Het CBS schetste in januari van dit jaar eindelijk een plaatje van optimistische ondernemers in de maakindustrie, die voor het eerst sinds de coronacrisis de toekomst hoopvol tegemoetzagen. Door de donkere wolken, beginnen er eindelijk weer wat zonnestralen de fabriekshal in te schijnen. Dat betekent niet dat er geen werk aan de winkel is.

Productiekostenreductie: hoe ‘maak’ ik goedkoper?

Maar liefst 33 procent van de ondernemers zegt het drukken van de kostprijs als de grootste uitdaging van de toekomst te zien. Daarmee staat productiekostenreductie met stip op één in deze lijst. Om te kunnen concurreren met (bijvoorbeeld) China of Oost-Europese landen moet de kostprijs van producten omlaag. Bedrijven vinden daarbij oplossingen in bijvoorbeeld de productieplanning. Door gebruik van software die productielijnen stroomlijnt en optimale inzet ervan plant, kan de downtime fors omlaag en de efficiëntie omhoog. Zo halen fabrieken optimaal rendement uit hun machines.

Het betreden van nieuwe markten: hoe bereik ik nieuwe klanten?

29 procent van de bedrijven zegt moeite te hebben met het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen door nieuwe markten te betreden. Corona maakt uitbreiding over de grens momenteel knap lastig, maar dat dwingt ondernemers na te denken over andere manieren van groei. Zou het niet goed zijn de bestaande markt beter te bedienen, zodat uitbreiding (zodra het weer kan) gebouwd is op een nog stabielere basis?

Productinnovatie: hoe ontwikkel ik nieuwe producten?

Nieuwe producten bedenken en maken is lastig. 28 procent van de Nederlandse productiebedrijven zegt het één van de grootste uitdagingen voor de toekomst te vinden. Toch lijkt de oplossing deels al gevonden. Maar liefst 63 procent van de bedrijven zegt tegenwoordig minstens net zoveel geld te besteden aan dienstontwikkeling als aan productontwikkeling. Als die diensten een verdienmodel hebben is dat óók een manier om te groeien. Zo levert bijna een derde van de productiebedrijven inmiddels via eigen kanalen direct aan eindgebruikers. Het ontwikkelen van die diensten, dus het elimineren van de tussenpersoon, is één van de beste manieren om te groeien voor een organisatie.

Kortere doorlooptijd: hoe versnel ik processen binnen mijn organisatie?

Een kortere doorlooptijd realiseren is voor 23 procent van de ondernemingen een uitdaging. Andere resultaten uit de barometer wijzen mogelijk op waar het probleem deels vandaan komt: tien procent zegt de planning van productiemiddelen (machines en personeel) lastig te vinden en acht procent heeft moeite met het genereren van real-time inzichten in productieprocessen. veertien procent zegt tot slot dat de hele digitalisering een struikelblok vormt. Door energie te steken in de digitalisering van het hele productieproces, zou planning gemakkelijker moeten worden, is het verkrijgen van inzicht slechts een druk op de knop en lossen ook andere problemen zichzelf op. Digitaal sterke organisaties hebben minder technisch personeel nodig (een probleem voor 26 procent van de organisaties) en kunnen meer unieke producten in kleine series maken (achttien procent).

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

De productiebedrijven zien verschillende uitdagingen in hun vakgebied, maar lijken ook oplossingen te hebben. Softwarebedrijf Exact onderzocht met de MKB Barometer, een tweejaarlijks internationaal onderzoek onder 80 productiebedrijven in het MKB, welke uitdagingen zij zien voor de toekomst.Pieter Hamans, Senior Commercial Product Manager bij softwarebedrijf Exact: "We zien dat veel ondernemers zich realiseren dat we voor een verandering in de industrie staan. Ik ben ervan overtuigd dat productiebedrijven omzet verliezen als ze niet in staat zijn om snel op vragen van de klant te reageren. Waar de maatschappij steeds meer verwacht dat leveranciers in staat zijn om op zeer korte termijn maatwerk in kleine series te leveren, blijven slecht gedigitaliseerde maakbedrijven achter. Ze kunnen niet snel genoeg een offerte uitbrengen en zijn daarnaast niet in staat om snel te produceren. Dit soort bedrijven verliest orders. De koplopers kunnen automatisch offertes uitbrengen en zijn in staat om binnen 24 uur maatwerk te leveren. Zij groeien snel en werken volgens de trend of verwachting 'vandaag voor 22.00 uur besteld, morgen in huis'. Per order is het duurder, maar de klant wint in flexibiliteit en heeft een lager kapitaalbeslag doordat die geen voorraad hoeft te hebben."