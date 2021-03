Hoofd boven water houden is de zakelijke uitdaging in 2021

12 maart 2021 - Recent onderzoek naar de grootste zakelijke uitdagingen voor het jaar 2021 laat een top drie zien die gelijk is aan onderzoek uit het jaar 2020. De grootste uitdaging blijft, ook in 2021, het in balans brengen van de werk-privésituatie. Meer dan 23 procent gaf dit antwoord. Na de top drie werd dit jaar door bijna tien procent van de respondenten benoemd dat het hoofd boven water hun grootste uitdaging is voor het jaar 2021.

De coronacrisis lijkt effect te hebben op de uitkomsten, maar beïnvloedt niet de top drie. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 363 zzp’ers in samenwerking met Appwiki Net als vorig jaar bestaat de top drie van de grootste uitdagingen voor het jaar 2021 uit; het werk en de privésituatie in balans brengen (23,4 procent), omzet verhogen (22,9 procent) en klanten werven (16 procent). Een verschuiving was er wel in de top drie, want in 2020 stond werk en privé ruim aan kop voor klanten werven en omzet verhogen.Opvallend bij de vraag wat de grootste zakelijke uitdagingen over vijf jaar zijn is dat nog maar vier procent van de respondenten ‘het hoofd boven water houden’ als antwoord geeft. Dit zou te verklaren kunnen zijn door het geloof dat de effecten van de coronacrisis dan zijn weggeëbd.Ander opvallend feit is de daling van het antwoord ‘meer en betere klanten verwerven’ van 27 procent in 2020 naar 20,3 procent in 2021. Ook in 2021 blijft de top die van uitdagingen over vijf jaar weliswaar gelijk, maar er vindt wel een verschuiving plaats. De omzet verhogen staat nu als antwoord op plek een, gevolgd door meer en betere klanten verwerven. Werk en privébalans verbeteren sluit de top drie.In het onderzoek is de zzp’ers ook gevraagd of het hebben van meer kennis, meer inzicht in data, meer geld, meer tijd voor het bedrijf of het hebben van personeel bij zou kunnen dragen aan een oplossing voor de zakelijke uitdagingen. Wat blijkt is, dat het vooral het hebben van kennis en inzicht en data helpt om de zakelijke uitdagingen te overkomen.De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic