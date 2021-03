Ruim kwart ondernemers vertrouwt extraverte fiscaal-professional niet

5 maart 2021 - Maar liefst 28 procent van de ondernemers stelt dat ze een extraverte en openhartige fiscaal-professional niet zouden vertrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Nextens onder 250 ondernemers met personeel. Daarbij vindt bijna zeventig (69 procent) procent het belangrijker dat een fiscaal-professional betrouwbaar overkomt dan dat hij zich communicatief goed kan uitdrukken.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Dertien procent acht een fiscaal-professional betrouwbaarder als hij vaktaal in plaats van eenvoudige taal gebruikt.Ondernemers zien over het algemeen de meerwaarde van een fiscaal-professional voor hun bedrijf. Ruim tachtig procent (82 procent) vindt een fiscaal-professional van groot belang voor een gezonde bedrijfsvoering. 78 procent van de respondenten is van mening dat de ideale fiscaal-professional een bedrijf geen geld kost, maar juist oplevert. Opvallend is dat mannelijke ondernemers (84 procent) daar meer van overtuigd zijn dan vrouwelijke ondernemers (68 procent).Juliette Goetzee, Managing Director bij Nextens: "Een fiscaal-professional is meer dan iemand die de cijfertjes tot achter de komma berekent. Hij treedt op als bedrijfsadviseur, spot kansen en ondernemersrisico’s, kent de wet en helpt ondernemers hun bedrijf zo gezond mogelijk te houden. Een goede fiscaal-professional zorgt ervoor dat een ondernemer zorgeloos kan blijven doen waar hij goed in is: ondernemen."Ondernemers hebben een eigenzinnig beeld van een ideale fiscaal-professional. Zo denkt 28 procent van hen dat hij in zijn vrije tijd veel boeken leest. Vijf procent is er van overtuigd dat de ideale fiscaal-professional helemaal geen sociaal leven heeft, en een derde (33 procent) stelt dat hij sowieso iedere dag Het Financiële Dagblad leest.