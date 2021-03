Daling aantal fysieke boekwinkels zet door, explosieve stijging webshops

12 maart 2021 - Nu de boekwinkels dicht zijn, wordt de Boekenweek voor het eerst in 75 jaar verplaatst naar de zomer. In plaats daarvan vindt deze week ‘Het Voorwoord van de Boekenweek’ plaats. Tijd om in de cijfers te duiken! Hoe is het gesteld met het aantal boekwinkels in Nederland in deze zware tijden?

Uit cijfers van BoldData blijkt dat het aantal fysieke boekwinkels sinds 2014 met dertien procent is gedaald. Het aantal webshops in boeken steeg explosief: 210 procent sinds 2014.Boekwinkels hebben het zwaar. Consumenten kopen al jaren steeds meer online en nu richt ook corona flinke schade aan. Dat zien we terug in de cijfers. Sinds 2014 is het aantal fysieke boekwinkels met dertien procent afgenomen: van 755 naar 660. Het afgelopen jaar sloten vijf winkels hun deuren. Ook de toekomst ziet er niet rooskleurig uit. Anne Schroën, directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond, stelde vorig jaar al dat een op de drie boekhandels gaat omvallen.De grootste afname is te zien in de Noordelijke provincies. In Friesland daalde het aantal boekwinkels sinds 2014 met 22 procent: van 45 naar 35. In Groningen was dit zelfs 40 procent: in 2021 kunnen Groningse boekenwurmen nog maar terecht bij vijftien winkels. Ook het aantal boekwinkels in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland daalde fors met vijftien procent.Het is geen verrassing dat het aantal online boekwinkels een spectaculaire vlucht heeft genomen. In 2014 stonden er nog 560 ondernemingen geregistreerd als ‘webshop in boeken’ bij de KvK . Nu zijn dat er alweer 1.353: een stijging van 210 procent. Afgelopen coronajaar zorgde voor de grootste toename ooit: het aantal webshops in boeken steeg met 280. Een toename van 26 procent.