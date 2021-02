BOVAG: Winkelen op afspraak verstandige eerste stap

23 februari 2021 - BOVAG vindt 'winkelen op afspraak' een verstandige en werkbare eerste stap op weg naar volledige heropening van de retail. Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG: "We hebben alle begrip voor de voorzichtigheid die het kabinet ten toon spreidt, we zitten nu eenmaal in een moeilijk te beteugelen pandemie. De impact op ondernemers en consumenten van de lock-down is echter groot. Wat ons betreft moet het mogelijk worden om op afspraak in de showroom bijvoorbeeld een fiets of caravan uit te zoeken. Dat hoeft geen impact te hebben op verspreiding van het virus, mits alle veiligheidsmaatregelen, zoals triage (uitvraag gezondheid), afstand en hygiëne in acht worden genomen. Dit kan een verstandige eerste stap zijn om ondernemers en hun klanten soelaas te bieden."

Kopen en afleveren van bijvoorbeeld een auto, motor, fiets, caravan of camper op afspraak is momenteel problematisch. Het kiezen van zo'n vervoermiddel - vaak een hele forse uitgave - is maatwerk en moet zorgvuldig gebeuren. BOVAG ziet nu de nodige terughoudendheid bij klanten omdat online, op afstand kopen voor veel klanten een nauwelijks te nemen drempel opwerpt. Goed advies en goede voorlichting zijn cruciaal bij de keuze van een vervoermiddel. En dat kan prima een op een in een showroom of winkel. Op afspraak, in een tevoren vastgesteld tijdvak.Evenzeer is de voorlichting bij aflevering van bijvoorbeeld een auto van groot belang. Zeker bij moderne auto's die vol zitten met rijhulp-ondersteuningssystemen (ADAS), waar lang niet iedere klant al mee vertrouwd is. Of denk aan klanten die voor het eerst elektrisch gaan rijden. Ook dat vergt de nodige uitleg van de verkoper. Dat gaat nu allemaal gemankeerd en met horten en stoten. En dat is niet goed voor de verkeersveiligheid en niet goed voor de bedrijfszekerheid van de vervoermiddelen.Ten Broeke: "BOVAG roept het kabinet op om kopen in de showroom op afspraak en onder strikte voorwaarden snel mogelijk te maken. De BOVAG-protocollen – al ingeregeld vanaf aanvang pandemie en helemaal up to date - zorgen immers dat BOVAG-leden hier verantwoordelijk mee om gaan."In aanloop naar het Catshuisoverleg en de persconferentie ontwikkelde BOVAG een routekaart voor een verstandige, stapsgewijze heropening van de diverse deelbranches die BOVAG vertegenwoordigt. Die routekaart is gedeeld en besproken met de relevante ministeries, VNO/NCW en MKB Nederland en staat hier