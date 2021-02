Hoe bereidt u zich als retailer voor op offline piekmomenten wanneer de winkels straks weer opengaan?

26 februari 2021 - Tips voor retailers om zich op piekmomenten, als Sinterklaas, Valentijnsdag, Black Friday voor te bereiden én tips voor consumenten om op tijd te beginnen met shoppen, vliegen u in aanloop naar deze dagen om de oren. Sinds het begin van de coronacrisis hebben we vooral online piekmomenten gezien, zoals tijdens de eerste lockdown en rondom de feestdagen in december. Zeker toen de winkels tijdens de tweede strengere lockdown werden gesloten.

Richt click & collect goed in

Click & collect is sinds 10 februari toegestaan voor retailers met een fysieke winkel. Klanten kunnen online producten bestellen en in de winkel op een afgesproken tijdstip ophalen. Zorg dat dit goed is ingericht zodat het echt meerwaarde biedt. Als winkels straks weer helemaal open mogen, voorkomt u zoveel mogelijk dat het direct te druk wordt en u biedt meteen een goede extra keuzemogelijkheid. Het bieden van meerdere leveringsopties is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering en zorgt er tegelijkertijd voor dat uw winkel straks niet volstaat met klanten die iets willen passen of uitproberen. Zij halen hun bestelling op en bekijken het thuis op hun gemak.

Benut de voordelen van mobile point-of-sale (POS)

Met een mobile POS kunt u het concept van ‘line busting’ toepassen. Om lange rijen bij de kassa te vermijden, stelt een mobile POS u in staat de afrekening overal in de winkel doen. Elektronisch betalen via een tablet is inmiddels usance en sinds COVID-19 zelfs de norm. Zo besparen zowel de medewerkers in de winkel als klanten kostbare tijd.

Communiceer tijdig met leveranciers, groothandelaren en fabrikanten

Het afgelopen jaar heeft ons wel laten zien dat communiceren met uw leveranciers belangrijker is dan ooit. Pandemie of niet, er zullen altijd piekmomenten zijn in het leven van een retailer. Juist daarom is het belangrijk om leveringsbehoeften goed met uw leveranciers, groothandelaren en fabrikanten af te stemmen. Als zij weten dat er meer vraag is naar een bepaald product, dan kunnen ze jou als retailer daarbij helpen.

Informeer klanten over uw voorraad

Voorraad die op de plank ligt, helpt de economie niet en kost u als retailer veel geld, tegelijkertijd is onvoldoende voorraad ook niet de bedoeling. Het is nu moeilijk te voorspellen waar consumenten straks behoefte aan hebben en waar meer vraag naar zal zijn. Is een bepaald product toch niet op voorraad in uw winkel, omdat het ineens veel wordt verkocht? Informeer klanten hierover als ze uw website bezoeken en geef ze eventueel een alternatief. Zo hoeven ze niet tevergeefs naar de winkelstraat af te reizen.

Creëer een goede online/offline balans

Zodra winkels weer open mogen, doet u er als retailer goed aan om te zorgen dat de focus niet te ver van online afdwaalt. Online shoppen was en is immers allang een manier van winkelen en zal dat ook blijven. Net zoals de verwachting dat de anderhalvemeterregel voorlopig blijft. U wilt natuurlijk voorkomen dat er lange wachtrijen in of voor uw winkel staan. Zorg dat u uw klanten een uniforme en gepersonaliseerde ervaring kunt bieden ongeacht of ze uw winkel bezoeken of online bij u bestellen. Een geoliede omnichannelstrategie is een must om on- en offline naadloos op elkaar af te stemmen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Maar wat gebeurt er wanneer de winkels straks weer volledig opengaan? Grote kans dat het druk wordt in de winkelstraat, omdat consumenten het fysieke shoppen hebben gemist en producten weer willen voelen, ruiken en passen. Hoe kunt u als retailer nu al voorbereiden op de verwachte drukte? Pieter Van den Broecke, managing director Benelux en Duitsland bij Manhattan Associates , geeft vijf tips."Het is moeilijk om te voorspellen of we weer teruggaan naar ‘normaal’. We hebben het al eerder gehoord, er is straks ‘een nieuw normaal’. Het is aan u als retailer de taak om nu al te anticiperen op de opening van winkels na de lockdown en dit straks in goede banen te leiden. Wees flexibel en probeer zo snel mogelijk op het (veranderende) gedrag van uw klanten in te spelen. Alleen zo kunt u ervoor zorgen dat u op alle piekmomenten bent voorbereid, of het nu online of in de fysieke winkel is," aldus Van den Broecke.