Economische onzekerheid remt IT-investeringen

25 mei 2023 - Uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van Crayon blijkt welke impact de wereldwijde economische terugval heeft gehad op de IT-uitgaven van bedrijven. Daarnaast toont het onderzoek ‘The State of IT Cost Optimization in 2023’ waarom zoveel bedrijven moeite hebben om de kosten onder controle te houden en op welke gebieden zij zoeken naar kostenbesparingen.

87 procent van de Nederlandse IT-beslissers noemt optimalisatie van hun huidige kostenstructuur een hoge prioriteit. Dit ligt iets onder het wereldwijde gemiddelde (91 procent).

52 procent van de Nederlandse organisaties evalueert nieuwe IT-investeringen zorgvuldiger en meer vanuit een zakelijk perspectief ten opzichte van 2022. 40 procent geeft aan dat hun bedrijf moet bezuinigen op de IT-kosten of dat hier op dit moment al kritisch naar wordt gekeken.

87 procent van de respondenten geeft aan dat er binnen hun organisatie een mentaliteit heerst die is gericht op kostenoptimalisatie.

56 procent van de Nederlandse organisaties heeft een FinOps-methode geïmplementeerd, waarbij 10 procent zich momenteel in de 'run phase' bevindt. Dit betekent dat de FinOps-mogelijkheden en -methoden continu worden verbeterd.

37 procent van de Nederlandse respondenten heeft volledig zicht op en controle over hun ongebruikte softwarelicenties.

Het onderzoek werd in februari van 2023 uitgevoerd door SAPIO Research onder meer dan 2000 IT-beslissers in achttien landen. In Nederland namen 100 IT-beslissers deel aan de online enquête. Hieruit blijkt dat IT-kostenoptimalisatie momenteel de grootste uitdaging is voor besluitvormers. Daarnaast geeft 52 procent van hen aan nieuwe investeringen zorgvuldiger af te wegen vanwege de huidige economische situatie. 40 procent stelt zelfs dat hun bedrijf zal moeten bezuinigen op de IT-kosten of hier kritisch naar kijkt. Dit is in lijn met recente cijfers van het CBS , waaruit blijkt dat het economisch beeld opnieuw iets negatiever is geworden.Een opvallende statistiek uit het onderzoek is dat 59 procent van de Nederlandse IT-beslissers verwacht dat de huidige economische situatie op korte termijn een positief effect heeft op IT-investeringen. Wereldwijd ligt dit percentage op 48 procent. Hieruit blijkt dat IT-beslissers in Nederland een stuk optimistischer zijn over IT-investeringen op de korte termijn dan hun internationale collega’s. Maar wanneer zij werden gevraagd naar de lange termijn (2024 en daarna) daalde het percentage onder Nederlandse respondenten tot 45 procent, terwijl het wereldwijde percentage juist steeg tot 54 procent. Dit geeft aan dat besluitvormers in Nederland relatief sceptischer zijn over de toekomstige IT-uitgaven.Met name de cloud wordt gezien als een belangrijke strategie waarmee kosten kunnen worden bespaard. Zo werden cloudoptimalisatie (44 procent) en een snellere cloudmigratie (37 procent) gezien als belangrijkste tactieken om kosten terug te brengen. Het is daarom zorgwekkend dat een derde (31 procent) van de organisaties niet over de juiste kennis beschikt om clouduitgaven te optimaliseren. En hoewel externe consultants juist op dit onderdeel vaan waarde kunnen zijn, blijkt dat zij eerder worden ingeschakeld om hun kennis van de markt van technologieleveranciers te delen en om duidelijkheid te scheppen."Uit het onderzoek blijkt dat IT-kostenoptimalisatie een flinke uitdaging is in het huidige economische klimaat. Het IT-landschap wordt steeds complexer, investeringen liggen onder een vergrootglas en veel organisaties hebben onvoldoende inzicht in onnodige kosten," aldus Sebastiaan Keurs, Manager Services bij Crayon. "Gelukkig blijkt ook dat men binnen veel organisaties zeer gemotiveerd is om de IT-kosten zoveel mogelijk te optimaliseren. Door samen te werken met de juiste partners kunnen organisaties niet alleen kostenbesparingen realiseren op de korte termijn, maar hun bedrijf ook klaarstomen voor de toekomst."Wereldwijd omarmen organisaties in toenemende mate Security-as-a-Service (SECaaS)-oplossingen, terwijl ook zero-trust en security-technologie op basis van AI versneld worden toegepast. Hierbij is de behoefte aan snelheid het belangrijkste criterium, zo blijkt uit het negende jaarlijkse State of Application Strategy Report van F5.Meer dan vier op de tien respondenten (42 procent) noemt de ‘snelheid van threat mitigation’ de belangrijkste reden om over te stappen op SECaaS. Hierbij wordt gebruikgemaakt van in de cloud geleverde modellen voor het uitbesteden van cybersecurity-diensten. Bij achttien procent wordt SECaaS ingezet om om te gaan met een gebrek aan mankracht of kennis intern.Snelheid is ook een factor in de opkomst van zero trust security-modellen: meer dan 80 procent van de respondenten zegt zero trust in te voeren of van plan te zijn dit te gaan doen. In het rapport staat zero trust nu samen met de convergentie van IT en operationele technologieën gedeelde eerste als de meest verwachtingsvolle trend voor de komende jaren. Vorig jaar stond zero trust nog op plek drie.Ook de inzet van AI/ML voor security-doeleinden wordt gestuwd door de belofte van hogere reactiesnelheden. Bij 23 procent van de organisaties is al AI-ondersteuning geïmplementeerd, en 41 procent is dat van plan. De organisaties die AI of ML al gebruiken, beschouwen security als hun belangrijkste toepassing, en ook de bedrijven die met de plannen bezig zijn, doen dat met security als primaire drijfveer.Daarnaast blijft snelheid een drijfveer voor de voortdurende automatiseringen. In 2023 staat netwerkbeveiliging bijna even hoog genoteerd als systeeminfrastructuur als de op twee na meest geautomatiseerde van de zes IT-kernfuncties. Netwerkbeveiliging, dat steeds meer wordt overgeheveld naar servicemodellen, profiteert ook van de toepassing van AI.Een andere belangrijke bevinding in het SOAS rapport is dat bijna negen van de tien respondenten (88 procent) zeggen dat hun organisatie een beveiligingsplatform gebruikt.Bijna tweederde (65 procent) verwacht een platform te gebruiken voor netwerkbeveiliging of identiteits- en toegangsbeheer. Ondertussen gaat de helft over op een platform om webapps en API's van het datacenter tot aan de edge te beveiligen. Nog eens 40 procent wil een platform voor zakelijke beveiligingsbehoeften, zoals anti-bot en anti-fraude oplossingen.Van alle organisaties die workloads naar de edge brengen, verwacht de helft daar security workloads te plaatsen. Van de respondenten die momenteel een zero trust strategie hanteren, is tweederde van plan om security workloads aan de edge te implementeren, in het besef dat het volledig uitvoeren van zero trust - en het verkrijgen van alle voordelen ervan - het gebruik van de edge vereist om elk endpoint te beveiligen.Hoewel security-diensten de belangrijkste edge use case zijn, is monitoring de snelst groeiende edge workload sinds 2022. Het SOAS-rapport geeft hiervoor meerdere redenen, waaronder de explosie van werk op afstand, IoT-toepassingen, de tendens naar brede distributie van toepassingen, het wereldwijde bereik van de huidige markten en het enthousiasme over de IT/OT-convergentie, die afhankelijk zal zijn van real-time gegevens om procesaanpassingen te sturen."Security en risicobeheer zijn geen 'one and done' activiteit die bijvoorbeeld alleen kan plaatsvinden op het niveau van de infrastructuur of de implementatie van apps," aldus Lori MacVittie, F5 Distinguished Engineer en co-auteur van het SOAS-rapport. "In plaats daarvan zijn voor een uitgebreide en consistente bescherming meerdere, gecoördineerde inspanningen nodig in de tijd en voor alle IT- en bedrijfsrollen. Door de beveiliging aan te pakken op het moment dat de apps worden ontwikkeld, gaat er minder tijd verloren aan latere aanpassingen; om nog maar te zwijgen van de schadebeperking als een aanval is geslaagd."Download het volledige rapport hier