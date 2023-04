supplychainrisico’s dwingen Nederlandse bedrijven tot nieuwe IT-aanpak

6 april 2023 - Bijna alle Nederlandse bedrijven zijn ontevreden over hun eigen supplychain. Dit blijkt uit een onderzoek van SAP. De meeste bedrijven zijn ter verbetering hiervan op zoek naar mogelijkheden voor het lokaliseren van de toeleveringsketen. Daarnaast willen ze op korte termijn nieuwe technologie adopteren waarmee ze de risico’s kunnen beperken en meer duurzaamheid kunnen realiseren.

Bedrijven hebben vaak te maken met complexe toeleveringsketens waarin meerdere partijen betrokken zijn. Om effectief te kunnen opereren in deze netwerken, is het belangrijk dat organisaties realtime inzicht hebben in de activiteiten. Daarmee kunnen ze snel reageren op veranderingen en hun eigen productiecapaciteit daarop aanpassen.

Door het volgen van de activiteiten van hun leveranciers en afnemers, krijgen bedrijven een beter begrip van hoe hun activiteiten de hele leveringsketen beïnvloeden. Organisaties willen deze informatie gebruiken om te beslissen welke grondstoffen, onderdelen en producten ze op voorraad moeten hebben en waar ze deze opslaan.

Bedrijven en individuen vinden duurzaamheid belangrijk, en 62 procent van de bedrijven wil daarom nieuwe duurzame oplossingen vinden voor hun supplychain. Tijdens economisch zware tijden blijft duurzaamheid een prioriteit, maar bedrijven hebben moeite om duurzaamheidspraktijken te integreren in hun manier van werken (55 procent), en weten soms niet waar te beginnen of welke beslissingen te nemen (51 procent).

Bedrijven willen AI en machine learning niet alleen inzetten om te zien wat er gebeurt in de supplychain en om risico's te beheersen, maar ook voor het verbeteren van de samenwerking en een duidelijke communicatie tussen leveranciers, partners en klanten.

97 procent van de bedrijven geeft aan dat hun supplychain niet voldoet. Redenen hiervoor zijn onder meer vertragingen in de productie van goederen en een gebrek aan grondstoffen. Een kwart van deze bedrijven geeft zelfs aan dat er grote veranderingen nodig zijn. Daarom is bijna driekwart van deze bedrijven (71 procent) van plan om hun bedrijfsactiviteiten lokaal uit te voeren als reactie hierop. Denk hierbij aan het vinden van meer lokale leveranciers of het verplaatsen van (een gedeelte van) hun productie- en distributieprocessen naar Nederland. Twee derde (66 procent) is van plan om nieuwe noodmaatregelen te implementeren die zijn gericht op hun toeleveringsketen.Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven geavanceerde technologieën willen inzetten om hun supplychains fundamenteel te transformeren. Meer dan twee derde (67 procent) van de ondervraagde bedrijven is van plan om hier al binnen een tot twee jaar mee aan de slag te gaan. Het inzetten van AI en machine speelt hierbij een grote rol.Bedrijven zijn vooral op zoek naar IT-oplossingen voor de volgende uitdagingen:Geavanceerde technologieën moeten niet alleen leiden tot een verhoogde veerkracht, maar ook tot het verlagen van de kosten en het verbeteren van hun concurrentievermogen in deze complexe en onzekere tijden.Organisaties hebben verschillende meningen over het globaliseren van supplychains als middel om de economische groei te bevorderen. Meer dan een derde van de respondenten is voor die verandering, en twee derde tegen.Ongeveer de helft van alle bedrijven vindt dat de overheid meer ondersteuning moet bieden bij het bewaken van de supplychain en waar nodig moet investeren. Daarnaast wil 51 procent dat de overheid incentives aanbiedt om mensen aan te trekken en op te leiden, of om buitenlands talent binnen te halen (44 procent). Om de recessie te bestrijden, pleit 38 procent van de bedrijven voor een intensiever industrie- en handelsbeleid dat gericht is op het oplossen van de problemen in de supplychains.Thomas Brückner, Head of Digital Supply Chain bij SAP Nederland: "Supplychainmanagement draaide vroeger vooral om het verlagen van kosten. Maar nu spelen veel aspecten een rol: het inspelen op de vraag van consumenten, het verbeteren van de veerkracht, het verminderen van de CO2-uitstoot, het verlagen van het personeelsverloop en het laag houden van de kosten. Geopolitieke problemen, nieuwe emissieregels en problemen met de productie in China hebben ervoor gezorgd dat er veel meer uitdagingen zijn ontstaan bij de huidige supplychainmodellen in Nederland. Welke toekomstige externe factoren de stroom van goederen/diensten ook verstoren, onze on-demand consumentencultuur zal alleen maar verder toenemen. Verzending binnen één dag wordt al als laat gezien, en consumenten verwachten per uur trackingupdates. Een nieuwe aanpak is nodig om aan deze vraag te voldoen."Coleman Parkes ondervroeg in opdracht van SAP 350 senior beslissers op het gebied van logistiek en supplychainstrategie van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in Frankrijk, België en Nederland. Uit het rapport "Tomorrow's Supply Chain: Disruption Around Every Corner" blijkt dat de problemen in de supplychain sinds het begin van de pandemie rampzalige gevolgen hebben gehad voor het Nederlandse bedrijfsleven.Bedrijven werden belemmerd door vertragingen in de productie van goederen/het leveren van diensten (53 procent) en door een gebrek aan grondstoffen (29 procent). Dit heeft bij 34 procent van de bedrijven geleid tot een daling van de inkomsten. Daardoor kreeg 38 procent te maken met het verlies van klanten en heeft 20 procent reputatieschade opgelopen. Meer dan driekwart (76 procent) van de Nederlandse bedrijven verwacht dat de problemen in de supplychain aanhouden tot eind 2023.Bekijk hier de videoDownload hier het rapport