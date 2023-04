Dit zijn de drie grootste gevaren van een verouderde back-up

4 april 2023 - Cyberaanvallen zijn inmiddels het nieuwe normaal geworden. Ze komen niet alleen vaker voor, maar ze zijn ook geavanceerder. Zo heeft maar liefst 98 procent van de beveiligings- en IT-leiders minstens één keer per jaar met een cyberaanval te maken. Het is niet meer de vraag óf je geraakt wordt door een cyberaanval, maar wanneer.

Legacy back-ups zijn kwetsbaar voor cyberaanvallen

Verouderde back-up systemen maken vaak gebruik van open storage protocols. Hiermee is data makkelijk toegankelijk voor derden, waaronder hackers. Zonder gepaste authenticatie en toegangscontroles zijn de back-ups vatbaarder voor cyberaanvallers en komt de gehele beveiliging van een organisatie in gevaar.

Legacy back-ups bieden geen inzicht in welke data gevaar loopt of is aangetast

Het niet in staat zijn om data effectief te monitoren brengt een organisatie in een zeer kwetsbare positie en belemmert het vermogen om snel en accuraat risico's te beoordelen en bedreigingen te verhelpen.

Legacy back-ups bieden geen mogelijkheden om cyberherstel te simuleren en testen

Dit wordt vooral een probleem als het gaat om het vertrouwen dat een bedrijf kritische data en systemen kan herstellen – dit is essentieel wanneer een aanval plaatsvindt en tijd van groot belang is. Daarnaast kun je met een legacy back-up ook niet snel data terugzetten naar een specifiek tijdstip, en is er geen eenvoudige manier om deze vrij te maken van malware.

Veel organisaties vertrouwen nog blindelings op een back-up systeem als een beschermingsmiddel tegen cyberaanvallen. In dat geval doe je er verstandig aan om te checken of je back-up wel up-to-date is, of dat je nog gebruik maakt van een verouderd systeem: een legacy back-up. Het gebruik van een verouderd back-up systeem als verdediging is tegenwoordig niet alleen ineffectief, maar ook overbodig, en kan zelfs averechts werken. Anneka Gupta, Chief Product Officer bij Rubrik , geeft de drie belangrijkste redenen waarom een verouderde back-up jouw organisatie nog kwetsbaarder maakt."De harde realiteit is: geen enkele industrie, organisatie of overheid is immuun. Als organisaties uitsluitend vertrouwen op legacy back-up oplossingen om te herstellen van een cyberincident, worden kritieke apps en data blootgesteld aan aanzienlijke risico's. Hoewel veel organisaties beschikken over legacy back-up oplossingen, is deze legacy technologie alleen niet voldoende om zich doeltreffend te verdedigen tegen het huidige geavanceerde cyberdreigingslandschap. Er is een meer holistische aanpak nodig die back-up en herstel combineert met databeveiliging om cyberherstel mogelijk te maken," zegt Anneka Gupta, Chief Product Officer bij Rubrik.