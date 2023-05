Nederlanders bezuinigen vooral op uitjes, horeca en energie

16 mei 2023 - De inflatie is al lange tijd zeer hoog en in april nam deze weer toe, naar 5,2 procent. Dat zorgt ervoor dat veel Nederlanders proberen hun uitgaven te beperken. Uitjes en luxeproducten zijn voor de meeste mensen de eerste post om op te bezuinigen, zo blijkt uit onderzoek van pensioenbank Brand New Day. Daarnaast noemen veel mensen het bezoeken van horeca en uitgaven aan energie.

Opvallend genoeg geeft slechts één op de tien mensen aan dat ze willen besparen door minder geld opzij te zetten voor hun pensioen, of voor het creëren van een toereikende financiële buffer. Dat laatste hangt mogelijk samen met het feit dat veel mensen zich tegelijkertijd ook zorgen maken of hun buffer op dit moment of later wel groot genoeg zal zijn.Van de mensen die in het representatieve onderzoek van Brand New Day werden ondervraagd, gaf 31 procent aan dat uitjes en luxeproducten het eerste is waar ze op willen bezuinigen, of nu al bezuinigen. Het bezoeken van restaurants en bars is voor 25 procent van de mensen bezuinigingscategorie nummer één. Een even groot percentage kort het eerst op energie.Wat opvalt is dat ondernemers/zzp’ers vaker op energie bezuinigen dan mensen in loondienst. 65 procent van de mensen in die eerste groep heeft energie in de top 3 staan van zaken om op te besparen, tegenover 54 procent van de mensen in loondienst.Er wordt maar weinig bezuinigd op het sparen voor het pensioen (elf procent) en het aanleggen van een financiële buffer (negen procent). Dat hierop door slechts een klein deel van de mensen wordt beknibbeld, hangt mogelijk samen met het feit dat bij veel mensen zorgen leven over hun reserves. Van alle ondervraagden zegt 44 procent bezorgd, tot zeer bezorgd te zijn of hun buffer later wel toereikend zal zijn. Ondernemers/zzp’ers hebben hierover de meeste zorgen: 52 procent van deze groep geeft dit aan. De categorie die het allerminst wordt genoemd als bezuinigingspost, is gezondheid en persoonlijke verzorging. Slechts vier procent van de mensen heeft dit op de eerste plek."We zien al jaren dat onze klanten in goede, maar ook in mindere jaren, stoïcijns doorgaan met het opbouwen van vermogen voor later. En dat is nodig ook, want steeds meer mensen zijn voor een goed pensioeninkomen afhankelijk van het vermogen dat ze zelf opbouwen. Dat geldt niet alleen voor zzp’ers of ondernemers, maar ook voor steeds meer mensen in loondienst. Dit onderzoek laat zien dat besef daarvan groeit en bevestigt trends die wij al onder onze nieuwe klanten waarnamen: het aantal klanten blijft in absolute aantallen toenemen en er wordt op steeds jongere leeftijd begonnen met pensioenopbouw."