Meerderheid ondernemers verwacht in de toekomst geen eigen vervoersmiddel meer te bezitten

10 mei 2023 - Twee op de drie ondernemers (66 procent) verwacht in de toekomst over te stappen van het bezitten van vervoersmiddelen naar het delen van vervoersmiddelen. Dit blijkt uit recent onderzoek van ANWB Zakelijk naar deelmobiliteit. Er zijn grote verschillen op welk termijn ondernemers verwachten dat het delen zal gaan gebeuren. De verwachtingen variëren van ‘nul tot twee jaar’ tot ‘meer dan tien jaar’.

Het grootste deel van de ondernemers dat verwacht vervoersmiddelen te delen in plaats van te bezitten, ziet dat tussen de drie en vijf jaar gebeuren (25 procent). Het kleinste percentage ondernemers (zes procent) verwacht dat binnen twee jaar wordt overgestapt van het hebben naar delen van vervoersmiddelen. Het gebruiken in plaats van bezitten gaat in dit geval over alle vervoersmiddelen die organisaties gebruiken zoals auto’s, maar ook fietsen, scooters en bakfietsen."Wij zijn positief verrast door de uitkomst dat het overgrote deel van de ondernemers verwacht dat voertuigen in de toekomst meer gedeeld zullen gaan worden," vertelt Patrick van Weert, Product Manager bij ANWB Zakelijk. "Traditioneel is de ondernemer zo verbonden met zijn ‘stalen ros’ maar ook zij zien de mogelijkheden die deelvervoer kan hebben. Het zijn oplopende kosten voor het bezit van een voertuig, die vaak voor 95 procent van de tijd stil staat. Daarnaast de parkeerproblematiek in de binnensteden en de bereikbaarheid van de binnenstad door de oplopende congestie die ondernemers ook dwingen om andere vervoersmogelijkheden te onderzoeken."Er is een groot verschil te zien in de verwachting van MKB’ers in vergelijking tot ZZP’ers. Bijna driekwart van de MKB-ondernemers (73 procent) verwacht in de toekomst over te stappen van bezit naar gebruik. Dit tegenover slechts de helft van de ZZP’ers (50 procent).Van de leeftijdsgroep tussen de 18 en 34 jaar denkt maar liefst 87 procent te gaan delen in de toekomst. Voor de leeftijdsgroepen 35 tot 54 jaar en 55 tot 75 jaar geldt dat respectievelijk 66 procent en 58 procent in de toekomst verwacht over te gaan van bezit naar gebruik. Hieruit concludeert ANWB Zakelijk dat hoe jonger de ondernemer, hoe hoger de verwachting is dat zij in de toekomst vervoersmiddelen zullen gaan delen."Jongeren adopteren nieuwe vormen van vervoer veel sneller. Voor sommige jongeren is de komst van een deelauto of scooter een echte uitkomst om hun vrijheid te vergroten zonder een dure aanschaf te doen of te wachten op de beschikbaarheid van de auto van hun ouders. Zij groeien er mee op dus is het een middel waar ze ervaring mee opdoen en dus ook zakelijk inzetten wanneer nodig," aldus van Weert.Meer dan de helft van de ondernemers die op dit moment geen bedrijfsauto bezit (56 procent), verwacht dat het delen van vervoersmiddelen nooit gaat gebeuren. Dit terwijl slechts 31 procent van de ondernemers die wel in het bezit is van een bedrijfsauto, verwacht dat het delen nooit zal gaan gebeuren. Ondernemers met een leaseauto hebben de minst lage verwachtingen met betrekking tot het delen van vervoersmiddelen. Van deze groep verwacht namelijk 25 procent dat dit nooit zal gaan gebeuren.