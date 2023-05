BoldData duikt in de cijfers: sterkste afname aantal kroegen in jaren

Aantal cafés droogt steeds sneller op

9 mei 2023 - Cafés in Nederland hebben het zwaar. Het aantal kroegen daalt steeds sneller. De afgelopen tien jaar is het aantal cafés met bijna een kwart afgenomen: van 11.905 kroegen eind 2012 naar slechts 9.135 in 2023. Dit jaar zette de daling nog sterker door met maar liefst zes procent. Dit en meer blijkt uit cijfers van dataspecialist BoldData.

Het aantal cafés daalt gestaag sinds de invoering van het rookverbod in 2008. Dit jaar zien we echter een opvallend sterke daling van zes procent. Maar liefst 575 bars moesten sluiten. Momenteel zijn er nog 9.135 cafés ingeschreven bij de KvK . Daan Wolff van BoldData verklaart de sterke daling als volgt: "Caféeigenaren zien hun bezoekersaantallen al jaren teruglopen. Corona en de prijsstijgingen zijn voor veel kroegen de genadeslag."In Limburg droogt het aantal cafés het snelst op. Hier zien we een daling van 8%. Deze provincie telt nog 900 kroegen. Kroegtijgers komen het meest aan hun trekken in Noord-Holland – hier vind je de meeste kroegen: 1.715 in totaal. Gevolgd door Zuid-Holland en Noord-Brabant met 1.680 en 1.490 cafés. In deze drie provincies samen is meer dan de helft (53%) van alle cafés gevestigd.