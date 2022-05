Verhogen uurloon horecapersoneel voorkomt sluiting horecazaken

11 mei 2022 - Horecapersoneel aantrekken met een hoger uurloon is nog steeds winstgevender dan het (tijdelijk) sluiten van een horecazaak. Dat blijkt uit een berekening van Youbahn op basis van een data-analyse. Iedereen weet dat horecaondernemers kampen met een groot personeelstekort en dat de financiële reserves op zijn vanwege de coronacrisis.

"Een dodelijke combinatie, die helaas vaak genoeg leidt tot ingeperkte openingstijden of zelfs sluiting van de zaak. Met zo weinig vet op de botten lijkt het verhogen van het uurloon een risicovolle beslissing. Maar feitelijk gezien voorkomt dit juist dat horecazaken één of meerdere dagen in de week de deuren moeten sluiten," aldus Ard Huininga, CEO van Youbahn.Youbahn zocht uit in hoeverre een horecazaak het uurloon kan verhogen, zonder dat tot het verlies lijdt. Ter illustratie: stel een horecazaak heeft tien personeelsleden, dan bedraagt de gemiddelde omzet* op jaarbasis € 830.000. Ervan uitgaande dat de horecazaak vijf dagen per week open is, zou dit neerkomen op een gemiddelde omzet van circa € 3.300 per dag. Uit de berekening blijkt dat wanneer horecaondernemers de uurlonen zouden verhogen naar € 17,50 het restaurant alsnog circa € 70 winst maakt op één werknemer. Dit is circa € 46 minder dan bij een uurtarief van € 14.Youbahn heeft realtime inzicht op het effect van uurlonen op de vervulling van werkshifts, omdat opdrachtgevers dit via het platform flexibel kunnen aanpassen. Uit de data-analyse blijkt dat de vervulratio van een shift met een uurloon van € 17,50 stijgt naar maar liefst 90 procent. Het vergoot de kans op vervulling van een shift aanzienlijk. Slechts 39 procent van de personen die werk zoeken via het flexibele uitzendplatform reageert op shifts die worden aangeboden tegen een uurloon van € 14,- of lager. Ter vergelijking: vanaf 1 januari 2022 komt het minimum uurloon voor werknemers in de horeca vanaf 21 jaar en ouder op € 10,48 per uurHuininga voegt toe: "Het is begrijpelijk dat horecaondernemers zich soms genoodzaakt voelen om de tent te sluiten. Ondanks dat gevoel, loont het echt om personeel aan te trekken met een hoger uurtarief. Je levert wel wat in op de winst, maar dat weegt niet op tegen imagoschade van de effecten van onderbezetting of sluiting. Ontevreden gasten kunnen leiden tot onherstelbare schade, zowel financieel als immaterieel. Mark Rutte riep werkgevers al eerder op om de lonen te verhogen. Wij ervaren dat horecazaken die hierin meegaan, niet alleen een hogere vervulratio hebben, maar ook keuze hebben uit betere kwaliteit van uitzendkrachten."