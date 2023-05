Tweede kwartaal begonnen: check je inkomen voor toeslagen

4 mei 2023 - Sinds dit jaar kan je meer huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget krijgen. Ook heb je sneller recht op toeslagen. Nu het eerste kwartaal voorbij is, herinnert Dienst Toeslagen mensen met een flexibel inkomen eraan hun geschatte inkomen voor hun toeslagen opnieuw te checken. En zo nodig te wijzigen via Mijn Toeslagen op toeslagen.nl. Zo ontvang je niet te veel of te weinig toeslag. Ontvang je nog geen toeslagen? Check dan of je daar nu wel recht op hebt.

Toeslagen helpen je om een deel van je huur, zorg of kosten voor je kind te betalen. Toeslagexpert Kimberley van Druten-Dall: "Hoeveel toeslag je krijgt, hangt onder andere af van je inkomen. Als je een flexibel inkomen hebt, is het lastiger om hier een inschatting van te maken. Daarom is het belangrijk om op meer momenten in het jaar je schatting te controleren. Bijvoorbeeld elke drie maanden. Blijkt dat je inschatting niet meer klopt? Pas het dan aan via Mijn toeslagen op toeslagen.nl. Ook andere veranderingen in je leven hebben invloed op je toeslagen. Dus ga je bijvoorbeeld scheiden? Of van een huurhuis naar een koophuis? Geef ook dit dan meteen door. Dan ontvang je de toeslag die past bij je nieuwe situatie. En verklein je dus de kans dat je te veel of te weinig toeslag ontvangt."1. Maak voor je toeslagen een inschatting van je verzamelinkomen. Om te berekenen hoeveel toeslag je kunt krijgen, wordt onder andere naar je verzamelinkomen gekeken. Dat is het totale inkomen waar je belasting over betaalt. Het gaat hierbij om inkomen uit je werk of uitkering en je eigen woning (box 1), inkomen uit aandelen en dividenden (box 2) en opbrengsten uit sparen en beleggen (box 3). En heb je een toeslagpartner? Dan telt het inkomen van jouw toeslagpartner ook mee.2. Schat je inkomen liever hoger in, dan lager. Als je een lager inkomen opgeeft, krijg je namelijk meer. En dan is de kans groot dat je nog geld terug moet betalen als het jaar voorbij is. Blijkt dat je met jouw inkomen toch meer toeslag had kunnen krijgen? Dan krijg je dat natuurlijk nog.Deed je in 2022 hetzelfde werk? Neem dan bijvoorbeeld de maand waarin je het meest verdiende als uitgangspunt om je jaarinkomen voor 2023 te berekenen.3. Houd bij het berekenen van je inkomen uit werk rekening met aftrekposten, zoals de speciale ondernemersaftrekposten. Ben je ondernemer? Dan heb je misschien recht op startersaftrek en/of zelfstandigenaftrek. In 2023 is de startersaftrek bijvoorbeeld € 5.030. Als je hier recht op hebt, mag je dit bedrag van je brutowinst aftrekken. Hierdoor is je inkomen uit werk lager. En hoe lager je inkomen, hoe meer toeslagen je kunt krijgen.Als je een té wisselend inkomen hebt, kan je er ook voor kiezen om na afloop van het jaar toeslagen aan te vragen. Dan is duidelijk hoe jouw situatie er uitzag, en hoeveel toeslag je kunt krijgen. Je kunt tot 1 september van elk jaar zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget aanvragen over het jaar daarvoor. Dus heb je in 2022 bijvoorbeeld geen toeslag aangevraagd en had je er wel recht op? Dan kan je dat nog doen tot 1 september 2023. Dan ontvang je alle toeslag in één keer, in plaats van elke maand. En weet je zeker dat je niet te veel of te weinig toeslag krijgt.Op toeslagen.nl vind je meer informatie. Heb je vragen of hulp nodig? Soms is het fijn als er iemand met je meekijkt, zoals een vriend of familielid of een dienstverlener via de Belastingtelefoon (0800 – 0543). Ook kan je terecht bij één van de toeslagenservicepunten. Kijk op toeslagen.nl/hulp voor hulp bij jou in de buurt. Of vraag jouw fiscaal dienstverlener met je mee te kijken.