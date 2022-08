ZZP’er: je hebt nog twee weken om huurtoeslag of zorgtoeslag over 2021 aan te vragen

19 augustus 2022 - Had je als zelfstandig ondernemer in 2021 minder inkomen, bijvoorbeeld door corona? Dan kan je misschien nog huurtoeslag of zorgtoeslag krijgen. Laat geen geld liggen. Controleer of jij ook toeslag kan krijgen. Je hebt nog twee weken om het aan te vragen. Dat kan op MijnToeslagen.

Zorgtoeslag of huurtoeslag is geld dat je kan krijgen van de overheid om een deel van je zorgkosten en huurkosten te betalen. De hoogte van je inkomen bepaalt onder andere of je dit kunt krijgen en hoeveel. Vaak denken zelfstandig ondernemers dat ze geen recht hebben op toeslagen, terwijl dat wel zo is. Dat komt bijvoorbeeld doordat ze geen rekening houden met aftrekposten. Misschien geldt dit ook voor jou.Bij het berekenen van je toeslag kijkt de overheid onder andere naar je toetsingsinkomen. Dat is het inkomen dat overblijft na aftrek van ondernemersaftrekposten. Bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek. Niet alle zelfstandigen weten dit. Daardoor valt het toetsingsinkomen lager uit dan veel zelfstandigen denken. Ook was er in 2021 een versoepeling van het urencriterium. Daardoor heb je nog eerder recht op huur- of zorgtoeslag. Kijk op toeslagen.nl/aanvraag2021 voor meer informatie.Als je huurtoeslag of zorgtoeslag wil krijgen, moet je dat zelf aanvragen. Bereken eerst of je toeslag krijgt over 2021. Dat doe je op toeslagen.nl/aanvraag2021 Vraag daarna je toeslag over 2021 aan op toeslagen.nl. Om dit te kunnen doen moet je inloggen op ‘Mijn toeslagen’. Je hebt nog tot en met 1 september om dat te doen.Heb je uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting over 2021 aangevraagd? Dan heb je nog iets langer de tijd. Je kan je huur- of zorgtoeslag dan aanvragen tot de einddatum op de aangifte van het uitstel.Goed om te weten: als je huur- of zorgtoeslag over vorig jaar aanvraagt, ontvang je automatisch ook toeslag in 2022. Controleer daarom ook je gegevens voor 2022. Is er iets veranderd in jouw persoonlijke situatie? Is je inkomen nu bijvoorbeeld hoger? Pas dit dan meteen aan in Mijn toeslagen.Twijfel je of je in 2021 recht had op toeslagen? Of lukt het aanvragen niet? Wij begrijpen dat je soms hulp kunt gebruiken. Kijk hiervoor op toeslagen.nl/hulp