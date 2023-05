Flinke recessie eind 2023 in de VS

3 mei 2023 - Kredietverzekeraar Allianz verwacht eind dit jaar een pittige recessie in de VS. Tel daarbij op dat vooral ‘kleinere’ Amerikaanse banken extra kwetsbaar zijn nu ook de prijzen van commercieel vastgoed wegglijden. De FED meldde onlangs rekening te houden met slechts een milde recessie in de VS. Daar denkt de kredietverzekeraar duidelijk anders over, zo blijkt uit verschillende recent verschenen rapporten.

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: "Amerika ging dit jaar nog goed uit de startblokken. Maar van die hosanna-sfeer is maar weinig over. Teveel indicatoren laten een neergang zien." Geeroms doet een willekeurige greep. Hij noemt de Amerikaanse benzineprijs die in een duikvlucht is geraakt (-4,6 procent op maandbasis, -zeventien procent op jaarbasis), retailverkopen die dalen (-een procent op maandbasis), terugval van de industriële productie (- 0,5 procent op maandbasis, -1,1 procent j/j), datzelfde geldt voor de orders voor kapitaalgoederen (-een procent in februari)." Het is niet voor niks dat het ondernemersvertrouwen in de VS ongekend laag is momenteel."Geeroms wijst ook op de rol van de banken. "We zien een serieuze terugval in de vastgoedsector. De blootstelling van banken hieraan is groot. Dat voedt weer de twijfels over de kracht van de bancaire sector. Banken waren al minder happig om krediet te verlenen. Met een recessie in aantocht neemt dat alleen maar verder toe. Vooral veel kleinere banken zitten in de knel. Dat raakt de kern van het economische weefsel. Miljoenen bedrijven zijn afhankelijk van die banken. De bancaire sector heeft het moeilijk en daardoor komt ook het bedrijfsleven in de problemen." Overigens blijkt uit een poll onder Amerikaanse banken (van de Conference of State Bank Supervisors) dat 94 procent van de banken van mening is dat de recessie al is begonnen.Het was vooral de arbeidsmarkt die de Amerikaanse economie het afgelopen jaar overeind hield. "Door corona was grote onevenwichtigheid ontstaan. Toen eenmaal de inhaalvraag loskwam was iedereen bang te weinig mensen te hebben. Overal moesten er mensen bij. Nu zien we normalisering en terugval. Daarmee brokkelt ook de steun voor de economie af. De groei van nieuwe banen valt steeds verder terug. Ook de groei van tijdelijk werk zakt weg. Vooral in de tech-sector zagen we recent al flinke ontslagrondes gezien. Die zagen de bui al eerder aankomen. Dergelijke ontslagrondes gaan we nu op een bredere schaal zien. We zien werkloosheidsuitkeringen van maand tot maand oplopen."Dat de Amerikaanse centrale bank voor dit jaar een milde recessie zegt te verwachten, maakt Geeroms alleen maar argwanender. "In hun voorspellingen lopen ze steeds achter de feiten aan. Ik moet denken aan 2008. Ook toen behoorde volgens de FED een milde recessie tot de mogelijkheden. Even later zaten we in de diepste economische crisis van de afgelopen decennia."De hele wereld zal de recessie in de VS voelen, stelt Geeroms, al ziet hij ook een enkel lichtpuntje. "Je mag ervan uitgaan dat de neergang van de dollar doorzet naarmate het economisch minder gaat. Energieprijzen en ook de prijzen van andere commodities zijn in dollars genoteerd. Dat is voor Europa goed nieuws. Wat voor Europa ook positief kan uitpakken is dat de Chinese economie verbetert. "De impuls die daarvan uitgaat zal beperkt zijn. Maar alle kleine beetjes helpen."