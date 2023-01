Economisch herstel mogelijk pas in 2024

2 januari 2023 - De kans is aanzienlijk dat de recessie in de Eurozone niet beperkt blijft tot 2023 maar voortduurt in 2024. Zo blijkt uit een uitgebreid rapport van kredietverzekeraar Allianz Trade over de belangrijkste economische ontwikkelingen voor de komende twee jaar.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

"Dat 2023 een recessiejaar wordt voor zowel de VS als de Eurozone, daar twijfelt niemand aan. Maar volgens onze researchafdeling zou de neergang in de Eurozone wel eens langer kunnen duren dan algemeen wordt gedacht. In 2024 voorzien we in de VS duidelijk herstel, maar in Europa kan de economie blijven krimpen als de schaarste aan gas ook in 2024 voortduurt. Zelfs voor 2025 voorzien onze researchers voor een land als Duitsland slechts een minimale groei. Het land is zo afhankelijk van Russisch gas; dat blijft dooretteren. Vooral de Duitse industriële sector heeft daar veel last van. En dat is ook voor Nederland slecht nieuws want Duitsland is onze belangrijkste handelspartne," zo stelt Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade.Volgens Geeroms is het met kunst- en vliegwerk gelukt om het gastekort voor dit jaar en de komende maanden op te vangen. "Maar de vooruitzichten voor de volgende winter zijn niet rooskleurig. Overal proberen we gas vandaan te halen, maar de vervanging van het Russische gas zal niet volstaan. Die onzekerheid over de gasvoorziening ondermijnt het economisch vertrouwen. Ook blijven de energieprijzen hoog. Voor veel bedrijven is dat ondragelijk. Het is de vraag hoe Europese beleidsmakers hierop gaan reageren. Dat er rantsoenen komen voor gas is niet ondenkbaar. Dat zal de Europese eenheid onder grote druk zetten."Inflatie blijft hoogVerder blijven de hoge energieprijzen de motor achter de aanhoudend hoge inflatie. Voor volgend jaar gaat Allianz Trade uit van 6,1 procent inflatie in de Eurozone. Voor de korte termijn-rente verwacht de kredietverzekeraar een stijging van +200 basispunten (bp) in de eerste helft van 2023. En daarna nog eens +200 bp in de tweede helft van het jaar. Ook dat zijn fors hogere kosten voor bedrijven.Voor de Verenigde Staten is het plaatje anders. Weliswaar wacht de Amerikaanse economie volgend jaar ook een recessie als gevolg van de snelle monetaire verkrapping en de hoge inflatie. Allianz Trade verwacht dat de groei van het Amerikaanse bbp in 2023 met -0,3 procent afneemt. Om vervolgens in 2024 weer te groeien met een bescheiden +1,6 procent.Opleving van de Chinese economie zou de wereldeconomie een push kunnen geven. Veel hangt af hoe COVID het land in de greep houdt. Een versoepeling van de maatregelen zal in eerste instantie leiden tot herstel van de binnenlandse vraag. Medio 2023 zou dat voelbaar moeten worden. Ook draagt de versoepeling bij aan het wegwerken van de problemen in de aanvoerketens. Die druk zal volgens Allianz Trade komend jaar verder afnemen.Sectoren die als eerste de klappen krijgen van de tragere groei, hogere inflatie en hogere rentetarieven zijn de bouw, metaal, transport, telecom, machinebouw, huishoudelijke apparaten, automotive en textiel. Geeroms: "De energiecrisis betekent een enorme winstschok voor Europese bedrijven. Steunprogramma’s van de overheid kunnen dat slechts gedeeltelijk compenseren. Wel kan de steun een tsunami aan omvallende bedrijven voorkomen. Voor volgend jaar verwachten we in de eurozone een stijging van 25 procent aan faillissementen. Maar nergens loopt het aantal faillissementen zo hard op als in Nederland. Volgend jaar stijgt het aantal faillissementen hier met 58 procent. De neergang van de economie komt hier hard aan. Wel is het cijfer enigszins geflatteerd omdat we van een relatief laag niveau afkomen." Wereldwijd stijgt het faillissementspercentage met negentien procent.Met de Russische invasie is het risico van geopolitieke onrust terug van weggeweest. Volgens Allianz Trade blijft dat nog lange tijd een bepalende factor. "Aan alle kanten is er onzekerheid. Niet alleen over de houding van Rusland en de spanningen tussen China en de VS. In de EU dreigt de energiecrisis politiek te worden. Het is maar de vraag of de EU hierop eensgezind zal reageren. Als hierdoor spanningen ontstaan dan komen de verkiezingen in mei 2024 in een heel ander daglicht te staan. Zeker met de opkomst van eurosceptische partijen in het achterhoofd. Eenzelfde onzekerheid hangt er rond de Amerikaanse verkiezingen, eveneens in 2024. Ook die kunnen belangrijke internationale implicaties hebben."