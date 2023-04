Refurbished smartphones: duurzaam en kosteneffectief voor ondernemers

24 april 2023 - Refurbished smartphones zijn een duurzaam en kosteneffectief alternatief voor ondernemers die op zoek zijn naar betrouwbare telefoons voor hun bedrijf. Volgens Sander Slaghekke, mede-eigenaar van Fixje, zijn refurbished smartphones een slimme keuze voor ondernemers die willen besparen op kosten en hun impact op het milieu willen verminderen en waarbij duurzaam ondernemen centraal staat.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

"Refurbished smartphones zijn een geweldige optie voor ondernemers omdat ze duurzaam zijn," aldus Slaghekke. Door gebruik te maken van gereviseerde apparaten in plaats van nieuwe, helpen ondernemers de hoeveelheid e-waste te verminderen die wordt geproduceerd door de technologie-industrie.Naast de duurzaamheidsvoordelen zijn refurbished smartphones ook kosteneffectief. Omdat deze apparaten al eerder zijn gebruikt, zijn ze meestal aanzienlijk goedkoper dan nieuwe smartphones. Dit kan vooral voordelig zijn voor kleine bedrijven met beperkte middelen of voor bedrijven die niet per se het nieuwste smartphone model hoeven te hebben."Het kopen van refurbished smartphones kan een aanzienlijke besparing opleveren voor bedrijven," legt Slaghekke uit. " In sommige gevallen kun je tot wel 50 procent besparen op de kosten van een nieuwe smartphone. Dit kan een groot verschil maken voor bedrijven met een klein budget." Bovendien zijn refurbished smartphones vaak net zo betrouwbaar als nieuwe smartphones, en in sommige gevallen zelfs beter. Voordat ze worden verkocht, worden refurbished smartphones grondig gecontroleerd, gerepareerd en getest om ervoor te zorgen dat ze aan dezelfde kwaliteitsnormen voldoen als nieuwe smartphones."Het is een misvatting dat refurbished smartphones van lagere kwaliteit zijn dan nieuwe smartphones," zegt Slaghekke. "In feite zijn veel refurbished smartphones van dezelfde kwaliteit als van nieuwe smartphones, omdat ze grondig worden gecontroleerd en getest voordat ze worden verkocht en vaak worden geleverd met twee jaar garantie."Als mede-eigenaar van Fixje ziet Sander Slaghekke de populariteit van refurbished smartphones steeds meer toenemen, ook onder zakelijke gebruikers. Dit wordt bevestigd door een onderzoek van techwebsite iPhoned, waarin haast een verdubbeling van het aantal refurbished gebruikers ten opzichte van 2020 werd gemeten."De trend van het kopen van refurbished smartphones blijft groeien, en we zien steeds meer zakelijke gebruikers die deze apparaten aanschaffen," aldus Slaghekke. "Het onderzoek is een bevestiging van deze trend en het laat zien dat steeds meer mensen zich bewust worden van de voordelen van refurbished smartphones." Het onderzoek bevestigt dat de belangrijkste redenen voor het kopen van refurbished smartphones de kostenbesparing en duurzaamheid waren. Maar liefst 58 procent van de respondenten gaf aan dat ze refurbished smartphones kochten om kosten te besparen, terwijl 50 procent dit deed vanwege de duurzaamheidsvoordelen."Dit zijn belangrijke factoren voor zakelijke gebruikers," zegt Slaghekke. "Bedrijven willen besparen op kosten waar dat kan, en tegelijkertijd hun impact op het milieu verminderen. Refurbished smartphones bieden een manier om beide doelen te bereiken."Het onderzoek toonde ook aan dat de kwaliteit van refurbished smartphones hoog is. Meer dan 60 procent van de refurbished gebruikers is nog steeds tevreden over de kwaliteit van hun refurbished apparaat. "Dit is een belangrijk punt voor zakelijke gebruikers," merkt Slaghekke op. "Ze hebben betrouwbare apparaten nodig die goed werken en de prestaties leveren die ze nodig hebben. Het is goed om te zien dat de kwaliteit van refurbished smartphones aan deze eisen voldoet.""Als je refurbished smartphones overweegt voor jouw bedrijf, zorg er dan voor dat je jouw onderzoek doet," adviseert Slaghekke. "Zoek naar betrouwbare verkopers, controleer of de apparaten compatibel zijn met jouw systemen en software, en zorg ervoor dat je garanties krijgt op jouw aankopen."In het kort bieden refurbished smartphones vele voordelen voor ondernemers. Ze zijn duurzaam, kosteneffectief en betrouwbaar. Bovendien worden ze steeds populairder onder zakelijke gebruikers, die steeds meer de voordelen van deze refurbished devices ontdekken. Als je op zoek bent naar een betaalbare en duurzame oplossing voor jouw bedrijfstelefoons, overweeg dan ook de aankoop van refurbished smartphones.