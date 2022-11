Besparingstip: kiezen voor refurbished apparatuur

22 november 2022 - Veel ondernemers verkeren financieel in zwaar weer. Aan de vraag naar producten of diensten ligt het momenteel opvallende genoeg vaak niet. Door onder andere materiaal- en personeelstekorten ligt de uitdaging juist meer in het zo veel mogelijk voldoen aan de vraag. En tegelijkertijd de kosten beheersbaar houden. Onder meer de stijgende lonen, prijzen van materialen en energie kunnen immers vaak niet zomaar een-op-een doorberekend worden aan de klanten.

Karel de Jong van Alpha-shop.nl vertelt meer over de groeiende populariteit van refurbished IT-apparatuur, en gaat verder in op de voordelen zoals de mogelijkheid kosten te besparen.De afgelopen jaren kiezen ondernemers steeds vaker voor refurbished hardware zoals desktops, laptops of smartphones. Hieraan liggen volgens De Jong diverse oorzaken aan ten grondslag. "Veel ondernemingen hebben grote stappen gezet op het gebied van automatisering. En ook wereldwijd neemt de vraag naar apparatuur toe. Hierdoor lag een chiptekort op de loer, en die is nog eens verergerd door de coronacrisis de afgelopen twee jaar. Nieuwe producten konden – en kunnen nog steeds – niet altijd snel geleverd worden. En deze zijn vanwege de tekorten aan zowel chips als andere materialen ook nog eens flink duurder geworden. Refurbished producten zijn daarentegen wel voorradig, en financieel aantrekkelijker."De Jong wil ook nog verder ingaan op de ontwikkelingen die tweedehands producten aantrekkelijk maakten voor de zakelijke markt. "Tweedehands producten verkopen, dat is natuurlijk niets nieuws. Het was echter wel iets dat eerder vooral onder particulieren plaatsvond. Hierbij werd niet met facturen gewerkt, en dit maakte het voor bedrijven financieel onaantrekkelijk. Aankopen of investeringen konden immers niet boekhoudkundig verrekend worden."Daarnaast is het volgens hem goed om het verschil tussen tweedehands en refurbished te benoemen. "Dit is namelijk echt niet hetzelfde. Refurbished computers of apparatuur zijn vergelijkbaar met nieuw. Ze worden grondig schoongemaakt, gecontroleerd en getest. En indien nodig gerenoveerd, gereviseerd of vernieuwd. Hierdoor kan er garantie gegeven worden op producten, een ander groot voordeel voor ondernemers die niet onnodig veel financieel risico willen lopen."Een laatste reden tot slot voor de groeiende vraag naar refurbished producten, is volgens De Jong de toenemende aandacht voor duurzaam ondernemen. "Apparatuur die in het verleden waarschijnlijk gewoon direct werd afgeschreven, krijgt tegenwoordig steeds vaker een tweede leven. Dit is milieuvriendelijk en duurzaam, en past binnen een circulaire economie. Door de hoeveelheid afval te verminderen en zoveel mogelijk te hergebruiken en recyclen, werken we samen aan een betere toekomst."