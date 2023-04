Nieuwe award voor topondernemers geeft Nederlands techlandschap de erkenning die het verdient

18 april 2023 - Deze week introduceert Techleap.nl de Leading Entrepreneur in Tech-Award (LET Award). Daarmee neemt de organisatie het stokje over van de stichting LOEY, opgericht om het online ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Stichting LOEY reikte tussen 2010 en 2022 jaarlijks de Leading Online Entrepreneur of the Year award uit. Met de award wil Techleap aan Nederlandse techondernemers de erkenning geven die ze verdienen. De eerste LET-winnaar wordt op 9 mei tijdens het BOLD-evenement bekendgemaakt.

Techleap introduceert Leading Entrepreneur in Tech-AwardDe ‘Leading Entrepreneur in Tech’ staat voor een ambitievolle ondernemer met een sterkgroeiende innovatieve scale up, die tech in de kern van de onderneming heeft. Deze ondernemer dient bovendien als inspiratiebron voor anderen binnen het ecosysteem. Daarmee vertegenwoordigt deze persoon alle impactvolle en innovatieve techondernemers die Nederland rijk is.Met de award wil Techleap de aandacht vestigen op het werk van Nederlandse techondernemers en hun maatschappelijke en economische impact. De jury bestaat uit Corinne Vigreux, ondernemer en mede-oprichter van TomTom, ondernemer en investeerder Valentijn Bras en Job van der Voort, founder en CEO van Remote, die in 2022 de laatste LOEY Award won. Zij zullen op basis van de nominaties en interviews de Leading Entrepreneur in Tech 2023 selecteren. Die neemt de award in ontvangst tijdens het BOLD-community event van Techleap op 9 mei, een evenement waar Nederlandse top tech founders samenkomen. "We mogen trots zijn op onze tech ondernemers, de bedrijven die ze hebben gebouwd en de impact die ze maken. We willen deze ondernemers en hun bedrijven in de schijnwerpers zetten, om stil te staan bij hun prestatie en hun succes te vieren, als rolmodellen voor toekomstige ondernemers," zegt Constantijn van Oranje, Special Envoy van Techleap.nl.Stichting LOEY heeft de prestigieuze LOEY-award voor beste online ondernemer van Nederland een decennium lang uitgereikt. Onder meer Thomas Plantenga (Vinted), Joris Beckers (PicNic), Adriaan Mol (Mollie) en Steven Schuurman (Elastic) behoorden in het verleden tot de winnaars. De nieuwe LET Award van Techleap verbreedt de aandacht van online ondernemerschap naar scale up ondernemerschap in tech.