Vrouwelijke leiders in tech reageren op Internationale Vrouwendag

10 maart 2023 - 8 maart was het Internationale Vrouwendag (IWD), een wereldwijd erkende dag waarop de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen sinds 1911 werden gevierd. De dag markeerde ook een oproep tot actie voor het versnellen van gendergelijkheid en inclusie, en het aanmoedigen van de collectieve strijd tegen discriminatie. Vrouwelijke leiders in tech reageren.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

"Elke Internationale Vrouwendag vieren we de prestaties van de vele ongelooflijke vrouwen in de zakenwereld. Maar ondanks de positieve stappen die worden gezet, voelt het alsof er altijd meer te doen is. Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) mag geen momentopname zijn. Het moet elke dag een kernonderdeel vormen van de strategie, van elk bedrijf. Ons Global Blueprint for Belonging and Diversity-rapport, in samenwerking met Sapio Consulting, laat zien dat slechts 35 procent van bedrijven in Nederland het gevoel heeft dat diversiteit in hun organisatie wordt erkend, gewaardeerd en gevierd. Bedrijven die DEI omarmen en gestage vooruitgang boeken in de richting van datagestuurde doelen, presteren beter dan bedrijven die dat niet doen. Het meten van DEI-inspanningen is de cruciale eerste stap om ervoor te zorgen dat ze continu worden gevolgd en verbeterd. Hoewel Internationale Vrouwendag een goede gelegenheid is om na te denken over de inspanningen van DEI in het algemeen en deze te verdubbelen, mag het geen gesprek zijn dat maar één dag per jaar plaatsvindt.""Het is niet voldoende om het aantal vrouwen in ondervertegenwoordigde beroepen te vergroten, het is cruciaal om gelijkheid te creëren in termen van beloning, kansen op werk en verantwoordelijkheid, zodat we een cultuur van inclusiviteit kunnen opbouwen. Het vieren van de prestaties van vrouwen en het vergroten van de zichtbaarheid zijn daarbij essentieel.Bij Zendesk vierden we woensdag onze vrouwelijke collega's over de hele wereld die genderstereotypen doorbreken, de status quo uitdagen en anderen in staat stellen en opleiden om gelijkheid te omarmen. We bouwen aan een cultuur van inclusiviteit door onze inzet en werk binnen onze werknemersgemeenschappen (EC's ), terwijl we vooruitgang boeken in onze carrière in de technologie-industrie.""In een typisch door mannen gedomineerde tech industrie, hechten we bij Sana Commerce waarde aan gendergelijkheid en ondersteunen we vrouwen in tech om verandering te creëren. In 2022 lanceerden we het initiatief "Women of Sana". Binnen hetzelfde jaar startte deze groep een pilot Mentorship Program waarbij vrouwelijke collega's mentee worden van een van onze wereldwijde MT-leden. Een geweldig initiatief met als doel het ondersteunen van gendergelijkheid en het vergroten van diversiteit op managementniveau binnen ons bedrijf.""Een van de grootste uitdagingen als het gaat om ‘workplace equity’ is het gebrek aan bewustzijn over waarom we nog steeds een onderwerp als gendergelijkheid aan de orde moeten stellen." GEM is een Employee Resource Group die onder meer door meetings met Mendix-bestuurders, meetups met partijen als Women in Tech en virtuele events aandacht vraagt voor gelijkwaardigheid van verschillende genders binnen Mendix.Upadhyay :"Vaak leven we in een bubbel en denken we bijvoorbeeld dat er geen discriminatie is. Het is daarom belangrijk veiligere ruimtes te bieden en mensen te leren luisteren zonder ongevraagd advies te geven. Door meer focus op equity kunnen we bovendien ons individuele bewustzijn verbeteren en verschillende perspectieven van collega's omarmen. Diversiteit aan ideeën leidt immers tot innovatie en kan daarmee ook grote zakelijke impact hebben."