Magazijn geautomatiseerd? Zo houd je een oogje in het zeil als je magazijn zichzelf runt

14 april 2023 - Automatisering is niet meer weg te denken uit moderne magazijnen en productiefaciliteiten. Van automatische plaatsing door robots tot het automatisch ophalen van artikelen; magazijnen worden meer gedigitaliseerd en autonoom dan ooit tevoren. Natuurlijk is het voor het succes van logistieke operaties van cruciaal belang dat de geautomatiseerde processen soepel verlopen. Hiervoor is het wenselijk om alle data over de infrastructuur op één plaats te krijgen. Hoe pak je dat aan?

Informatietechnologie (IT): dit zijn je standaard netwerkapparaten en -systemen, en omvatten firewalls, switches, routers, printers, enzovoort.

Magazijnsystemen: gespecialiseerde software ontworpen voor het beheer van een magazijn, waaronder voorraadbeheer, supply chain management en magazijncontrolesystemen.

Operationele technologie (OT): hardware en software voor het bewaken en controleren van industriële omgevingen, waaronder gespecialiseerde apparatuur zoals programmeerbare logische controllers (PLC's), industriële pc's, machines en geautomatiseerde voertuigen, net als SCADA-systemen en gedistribueerde besturingssystemen.

Dashboarding

Zelf te definiëren alarmeringsniveau’s

Escalatie mogelijkheden

Rapportage

Wilco Ravestein, Country Manager Benelux bij Paessler , benoemt drie belangrijke aspecten van automatisering die je zeker in je monitoringsoverzicht wilt.Voordat je jezelf onderdompelt in automatisering van je magazijn of productie, is het belangrijk te weten wat voor soort hardware en systemen gebruikelijk zijn voor geautomatiseerde processen:Hoewel ze onderling verbonden kunnen zijn (denk bijvoorbeeld aan een magazijnbeheersysteem dat op het IT-netwerk draait), werkt elk gebied afzonderlijk van elkaar. Dit brengt een uitdaging voor teams die willen controleren of het magazijn in zijn geheel naar behoren functioneert. Je wilt daarom een holistisch overzicht van alles wat er in je monitoringdashboards te zien is: van magazijnvoorraad tot je printers.Een PLC wordt in de logistiek ingezet om doorgaans taken uit te voeren op basis van informatie die wordt ontvangen van magazijnbesturingssystemen (of andere beheersystemen). Ze vormen een integraal onderdeel van de automatisering in een magazijn, zoals automatische orderpick systemen of bewegingen van transportbanden. Daarom is kennis van hun status van het grootste belang om de goede werking van een magazijn te garanderen. Gebruik daarom een type controller dat hierbij helpt en de mogelijkheid geeft om een eigen protocol te communiceren dat geïntegreerd is met gateways.Net als in industriële omgevingen spelen machines en motoren een belangrijke rol in de automatisering van magazijnen. Denk aan motoren op transportbanden of automatische order- en verzamelrobots. En het bewaken van de conditie van machines is essentieel om ervoor te zorgen dat ze zonder onnodige stilstand blijven draaien. In wezen is conditiebewaking het meten van gegevens over de machines, meestal met behulp van IIoT-sensoren, en vervolgens het vergelijken van die gegevens met historische trends en andere gegevens om te voorspellen wanneer een machine onderhoud nodig heeft.Er zijn systemen gespecialiseerd in conditiebewaking, en door hun gegevens in je bewakingsoverzicht op te nemen kom je weer een stap dichterbij het creëren van één overzicht met alle bewakingsgegevens.Automatisering in magazijnen is sterk afhankelijk van een netwerk om te communiceren – in moderne magazijnen worden vaak draadloze netwerken gebruikt. Natuurlijk is het voor de automatisering belangrijk dat deze netwerken operationeel zijn. Eerst en vooral kan je de draadloze netwerkinfrastructuur zelf (zoals routers, switches, eindpunten en meer) bewaken met behulp van gangbare functionaliteit zoals SNMP of REST API's.Ravestein zegt: "Het algemene doel is om al je bewakingsgegevens in één systeem onder te brengen, zoals PRTG, waar je in één enkel overzicht alles in kaart brengt. Op die manier kan je snel de gezondheid van je IT-netwerk en de componenten die cruciaal zijn voor automatiseringsprocessen op één plaats zien. Ook kun je drempels instellen om waarschuwingen en meldingen te activeren wanneer iets niet werkt. IT-beslissers die actief zijn in de magazijn- of productiewereld die hierin meegaan, plukken uiteindelijk de vruchten."Om alle info inzichtelijk te krijgen in één systeem, beheer je het volledige end-to-end proces door middel van de volgende faciliteiten: Lees hier meer over hoe Paessler PRTG ervoor zorgt dat het productieproces van Soenen Golfkarton zo soepel mogelijk verloopt.