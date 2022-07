Verbetering van de customer experience is de drijfveer voor nieuwe strategieën voor distributie en traceerbaarheid

28 juli 2022 - Uit een onderzoek, dat in opdracht van Rockwell Automation door Forrester Consulting werd uitgevoerd, is gebleken dat digitale transformatie, duurzaamheid en verbeteringen op het gebied van de customer experience (CX) topprioriteiten zijn voor beslissers in het bedrijfsleven. Deze doelen vormen volgens het onderzoek de drijvende kracht vormen achter de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor de inrichting van de supply chain en distributiekanalen van bedrijven.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn onder meer:

Het onderzoek van Forrester Consulting met de naam ‘Increase Brand Loyalty and Generate ROI with Improved Traceability’ is uitgevoerd in opdracht van Rockwell Automation om een beter begrip te krijgen van de mate waarin de eigen ESG-doelstellingen (environmental, social and governance), de wet- en regelgeving en de merkbekendheid van invloed zijn op de interesse van het bedrijfsleven voor traceerbaarheid in de supply chain.Terwijl naleving van de regelgeving ook een belangrijke stimulans is voor nieuwe investeringen in supply chain management, zijn vragen op het gebied van duurzaamheid en klantervaring de belangrijkste redenen voor deze strategische veranderingen. Feit is, dat 57 procent van de besluitvormers in de supply chain al initiatieven heeft geïmplementeerd die gericht zijn op vermindering van verspilling en uitval en in de (toe)leveringsketen.• Duurzaamheid en zichtbaarheid zijn zeer belangrijk voor een betere klantervaringHoewel sommige bedrijven zich nog midden in de digitale transformatie bevinden, versnellen ze hun deze inspanningen vanwege de economische dynamiek. Bedrijven richten zich op traceerbaarheid om nieuwe CX-initiatieven op het gebied van duurzaamheid en zichtbaarheid mogelijk te maken. Tweeënzestig procent van de respondenten zei dat ze traceerbaarheidsgegevens gebruiken om de klantervaring en de distributie van producten te verbeteren.• Initiatieven op het gebied van traceerbaarheid zijn een remedie tegen namaak en verkoop op de grijze markt.Bijna de helft (47 procent) van de respondenten zegt dat hun bedrijven elk jaar 11 procent tot 60 procent van de omzet verliest wegens namaak van producten en maar liefst 89 procent van de respondenten zeggen dat de verkoop op de grijze markt een groot probleem is. Maar omdat een duidelijk rendement op de investeringen niet aantoonbaar is, is voor 45 procent van de respondenten de reden af te zien van de implementatie van traceerbaarheid en serialisatie, waardoor deze problemen mogelijk hadden kunnen worden voorkomen.• Het succes van een onderneming is afhankelijk van inzicht in de leveringsketen, snelle terugroepacties en een hogere merkloyaliteit.Negenenzeventig procent van de respondenten zegt dat volledige zichtbaarheid op de locatie van producten in de leveringsketen van (zeer) groot belang is voor het succes van het bedrijf, terwijl 78 procent van de respondenten hetzelfde zegt over snelle terugroepacties van foutieve producten. Daarnaast vindt 77 procent van de respondenten verbetering van de merkloyaliteit door een betere kwaliteit en betrouwbare distributie van de producten essentieel."Dit onderzoek bevestigt dat ondernemingen zelf begrijpen dat traceerbaarheid kan leiden tot meer merkloyaliteit en optimalisatie van hun supply chains en hun distributie- en verkoopkanalen. Ook kunnen daardoor namaak en ongewenste verkoop via verkeerde kanalen worden voorkomen," zei Matt Fordenwalt, vice-president en general manager voor Systems & Solutions van Rockwell Automation.Het onderzoek van Forrester Consulting namens Rockwell Automation is gebaseerd op een enquête die in januari 2022 is uitgevoerd onder 307 besluitvormers in wereldwijde supply chains, waarin werd gevraagd naar hun gebruik en belangstelling in traceerbaarheid en serialisatie als instrumenten om de logistieke ketens te optimaliseren. Klik hier om een versie van het volledige rapport te downloaden."Bedrijven, die geïnvesteerd hebben in uitgebreide oplossingen voor traceerbaarheid en serialisatie zien nu al ze betrouwbare data krijgen, kostenbesparingen door verminderde namaak en verkoop in grijze markten realiseren en een hogere klanttevredenheid bereiken," zegt Christine Akselsen, CEO van Kezzler.