Moet je e-sigaretten op de werkvloer: toestaan?

12 april 2023 - Het staat buiten kijf dat het roken van sigaretten ongezond is. Roken verhoogt het risico op allerlei klachten en aandoeningen, zoals kanker. Vooral het verbranden van tabak is schadelijk. Het is dan ook niet opvallend dat, sinds echt bekend is geworden hoe slecht dit is, veel mensen op zoek zijn gegaan naar alternatieven. Een van deze alternatieven zijn e-sigaretten, die de afgelopen jaren een ongekende populariteitsgroei hebben gekend.

Wat zegt onze Nederlandse wet- en regelgeving eigenlijk over het gebruik van e-sigaretten op de werkvloer? Floor de Groot van damp-e.nl vertelt er meer over.De Groot vertelt allereerst meer over de uitbreiding van het rookverbod de afgelopen decennia. "Al sinds 1990 is in instellingen en gebouwen van de overheid de Tabakswet van kracht, die bepaalt dat daar niet gerookt mocht worden. In 2004 werd de wet uitgebreid, en kregen medewerkers in alle bedrijven het recht op een rookvrije werkplek. Waar er vanaf toen wel nog aparte rookruimtes waren toegestaan, zijn deze per 1 januari 2022 ook verboden."Hoe de e-sigaret zich verhoudt tot conventionele sigaretten, en of ze onder de Tabakswet vallen? Daar was volgens De Groot zeker niet vanaf het begin af aan duidelijkheid over. "E-sigaretten werden gedurende de eerste jaren niet onder de Tabakswet geschaard. Ze bevatten immers geen tabak. Na de aanpassing van de Tabakswet, vallen ze er sinds 1 juli 2020 wel onder. Mensen mogen nu een e-sigaret of ander tabaksverhittingsapparaat niet meer gebruiken op plekken waar een rookverbod geldt. Ook niet op de werkplek binnen het bedrijf dus. Voor betreft roken op een thuiswerkplek kan de overheid niets opleggen."De Groot gaat verder in op de acceptatie van roken tijdens de werktijd. "Onze samenleving is de afgelopen decennia behoorlijk veranderd. Waar nog maar een jaar of dertig geleden de meeste kantoren en andere werkruimtes blauw van de rook zagen, voeren steeds meer werkgevers een antirookbeleid vandaag de dag. Ze promoten een gezonde levensstijl, en bieden bijvoorbeeld een stoppen-met-roken-training aan. Dit heeft diverse voordelen. Niet alleen hebben medewerkers baat bij een betere gezondheid, het ziekteverzuim verlaagt ook."Ze vervolgt: "Medewerkers hebben geen vastgelegd recht op een rookpauze. Daarom leidt het tot wrevel. Bedrijven hebben nadeel vanwege een lagere productiviteit van een roker. Drie rookpauzes per dag kan wel drie weken ‘extra vrije tijd’ opleveren. Daarnaast nemen niet-rokers deze pauzes niet. Het is dus vooral belangrijk er binnen een onderneming duidelijke afspraken over te maken, en te zorgen dat iedereen zich hier ook aan houdt."Roken wordt op allerlei manieren ontmoedigt. Maar tot een algeheel, nationaal rookverbod zal het niet snel komen. Hoewel roken onder werktijd steeds minder geaccepteerd lijkt, is het wel belangrijk om rokers in hun waarde te laten.