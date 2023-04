Alles over letselschade bij ondernemers

5 april 2023 - Schade is altijd vervelend. Maar het ene soort schade heeft wel meer impact dan een ander. Materiële schade is bijvoorbeeld vaak simpel op te lossen door datgene dat kapot is te vervangen. Bij letselschade is dat een ander verhaal. Letsel zorgt vaak voor pijn en verdriet, en beïnvloedt iemands leven voor korte of langere tijd. Ondernemers lopen daarnaast ook nog inkomsten mis. Wat letselschade is, en wat je moet doen als je ermee te maken krijgt als ondernemer? Ron Hooijenga van JBL&G vertelt er meer over.

Niemand is helemaal foutloos. Hooijenga: "Het kan dus altijd gebeuren dat jou als ondernemer iets overkomt door toedoen van een ander. Denk aan een medewerker van het bedrijf dat jou heeft ingehuurd, of een collega-ondernemer waarmee je samen aan een opdracht werkt. Omdat letselschade vaak behoorlijk in de papieren kan lopen, zijn verzekeringen hiervoor verplicht of tenminste aangeraden. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte minimale WA-verzekering voor voertuigen voor als de bestuurder iemand aanrijdt. Of een AVB, zakelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven."Om een idee te geven van een verwonding of ander fysieke trauma dat in aanmerking kan komen voor een schadevergoeding voor letselschade, wil Hooijenga ingaan op letselsoorten. "Fysiek letsel kan allerlei oorzaken hebben. De meest voorkomende letsels zijn die veroorzaakt door een scherp voorwerp of een val, of tijdens het werken met een machine. Ook crush letsel komt vaak voor, hierbij gaat het onder meer om een botbreuk door een beklemming of beknelling."Zoals Hooijenga al aangaf kan letselschade ingrijpende financiële gevolgen hebben. "Er moet vastgesteld worden wie er aansprakelijk is voor het letsel, om te bepalen wie zal moeten betalen. Heb je het letsel zelf veroorzaakt, dan kun je soms terecht bij je eigen verzekeraar voor een schadevergoeding. Is iemand anders verantwoordelijk, mogelijk gedeeltelijk? Dan zal ook de verzekering van de wederpartij aangesproken worden."Bij letselschade kun je te maken krijgen met extra kosten. Hooijenga: "Denk aan medische kosten en reiskosten om bij een specialist te komen. En bijvoorbeeld aan kosten voor onder andere rechtsbijstand, thuiszorg en aanpassing van de woning." Hij benadrukt het belang van een schadevergoeding voor letsel bij een ondernemer. "Medewerkers in loondienst vallen onder het sociale vangnet in ons land. Zo dekken onder meer de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten het risico van arbeidsongeschiktheid af. Medewerkers behouden hierdoor -deels – hun inkomen. Dit is niet het geval bij ondernemers. Zij hebben zowel nu als mogelijk in de toekomst inkomensschade. Hebben ze geen arbeidsongeschiktheidsverzekering zelf afgesloten? Dan kan er van de een op de andere dag geen inkomen meer zijn. Een schadevergoeding voor letselschade dient daarom ook dit inkomstenverlies te compenseren."