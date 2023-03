Nog geen twee op de vijf bedrijven is bezig met energiebesparing

23 maart 2023 - Slechts 38 procent van de bedrijven is momenteel actief bezig met energiebesparende maatregelen. Dit blijkt uit onderzoek van het initiatief ‘met LED kan het’, dat Fedet NLA samen met haar leden is gestart, gehouden onder ruim 1.000 Nederlanders in loondienst. Het overgrote deel van de bedrijven heeft nog genoeg stappen te zetten als het om verduurzaming op de werkvloer aankomt. Momenteel werkt slechts negen procent bij een bedrijf dat alle mogelijke energiebesparende maatregelen heeft genomen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Bij zeven procent van de bedrijven staat verduurzaming zelfs (nog) helemaal niet op de agenda.Als werkend Nederland denkt aan mogelijke energiebesparende maatregelen op zakelijk gebied, dan kiezen zij het vaakst voor het uitzetten van apparaten die niet gebruikt worden (51 procent). Ook denken zij te kunnen verduurzamen in en om bedrijfsruimtes door het gebruik van juiste verlichting (46 procent) en het zelf opwekken van energie door bijvoorbeeld zonnepanelen (45 procent). Ondanks dat volgens de Nederlandse werknemers verlichting in de top drie van energiebesparende mogelijkheden valt, maakt slechts één op de vijf bedrijven (twintig procent) volledig gebruik van LED-verlichting. Twee op de vier (40 procent) verlicht de werkvloer slechts voor een deel met LED-verlichting.Bedrijven zijn om uiteenlopende redenen nog niet actief bezig met energiebesparende maatregelen. De belangrijkste reden is het kostenaspect: volgens vijftien procent van de werkende Nederlanders is verduurzamen te duur voor zijn werkgever. Verder geeft dertien procent aan geen tijd te hebben, gevolgd door een gebrek aan noodzaak (elf procent) en een gebrek aan kennis (negen procent).Anne-Jaap Deinum, directeur bij Fedet, initiator van 'met LED kan het', vertelt over het onderzoek: "Verduurzaming staat nog te vaak laag of niet op de agenda van bedrijven. Dat is opvallend, want ook wettelijk worden bedrijven steeds vaker verplicht om hun steentje aan het klimaat bij te dragen. Zo zijn alle kantoorpanden groter dan 100 m2 sinds 1 januari 2023 verplicht om aan de eisen voor energielabel C te voldoen. Hierbij mag er jaarlijks maximaal 225kWH per m2 verbruikt worden. Dit lijkt een grote stap, maar door over te stappen naar LED-verlichting kunnen zowel de overheid als de gebouweigenaren hier eenvoudig aan voldoen. De verduurzaming van de bestaande utiliteitsbouw wordt op 22 maart besproken in de Tweede Kamer. In het Klimaatakkoord is namelijk een wettelijke eindnorm afgesproken. Hierin staat in hoeverre bestaande utiliteitsgebouwen verduurzaamd moeten worden om in 2050 aan deze norm te kunnen voldoen. Met LED-verlichting kunnen hierin enorme stappen worden gemaakt. Echter wordt de impact van LED-verlichting nog te weinig besproken en daar willen wij verandering inbrengen met het initiatief ‘met LED kan het’."