Ondanks dreigende energiecrisis aantal faillissementen nog steeds historisch laag

16 september 2022 - Afgelopen maand gingen er 166 bedrijven failliet in Nederland. Dat zegt bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet na analyse van de laatste cijfers. Dit aantal is iets hoger dan dezelfde periode vorig jaar, toen gingen er 126 bedrijven bankroet.De meeste faillissementen vielen in de twee grootste sectoren: bouw en handel. De handel neemt met 44 faillissementen de eerste plek in beslag, gevolgd door de bouw waarin 33 bedrijven failliet gingen. Op de derde plek staat de sector financiële dienstverleners, daar vielen zeventien bedrijven om in de maand augustus.

Ondanks de hoge inflatie en de dreigende energiecrisis is het aantal faillissementen nog steeds historisch laag. Vergeleken met de eerste acht maanden van 2019 zijn er bijvoorbeeld 1254 minder faillissementen. Dat is een daling van vijftig procent. Barry de Goeij, senior Data Scientist bij Altares Dun & Bradstreet: ‘’Onlangs werd er bekend gemaakt dat de Europese Unie een maximumprijs wil voor Russisch gas en Nederland steunt deze maatregel. Hierdoor kan het zijn dat de dreigende energiecrisis op korte termijn minder impact gaat hebben dan gedacht en het aantal faillissementen net zo laagt blijft als nu. Het is opmerkelijk dat - ruim een jaar na het wegvallen van de overheidssteun - het aantal faillissementen zo laag blijft.’’Het volledige faillissementenrapport van Altares Dun & Bradstreet voor augustus 2022 is hier te downloaden.