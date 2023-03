Vrouwen beleggen nog altijd minder dan mannen

10 maart 2023 - Nederlandse vrouwen (achttien procent) beleggen nog altijd minder dan mannen (29 procent) en zijn dit ook niet snel van plan. Van degenen die nog niet beleggen, stelt 48 procent dit namelijk nog met minimaal een jaar uit. Hiervoor noemt vijftien procent ‘niet weten waar te beginnen’ als belangrijkste reden.

Ondanks dat Nederlandse vrouwen beperkt beleggen, ziet veertien procent van hen in dat het meer rendement oplevert dan traditioneel sparen. Mogelijk zien zij ook beter de risico’s ervan in. Zo noemt slechts vier procent ‘plezier’ als hoofdreden om te beleggen, tegenover maar liefst tien procent bij de mannen.Ook valt op dat Nederlandse vrouwen wel een goed idee hebben van wat minimaal nodig is om regelmatig te beleggen. Gemiddeld kwamen zij uit op € 638,- per maand. Ter vergelijking: Nederlandse mannen dachten dat dit € 1331,- moest zijn en de gemiddelde Europese vrouw schatte dit zelfs op meer dan € 3000,-. Volgens BUX investeren hun gebruikers gemiddeld € 200,- per maand via hun spaarplan.