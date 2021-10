Bitcoin op 40. 000 euro, merendeel Nederlanders noemt cryptovaluta een hype

4 oktober 2021 - De koersen van cryptovaluta als Bitcoin en Ethereum stijgen sinds het begin van de zomer flink, al blijft de Nederlander daar vrij nuchter onder. Een meerderheid van de Nederlanders – met name jongeren – noemen cryptovaluta namelijk een hype. Dat blijkt uit onderzoek van Stoic. Men is niet alleen sceptisch over crypto; het merendeel van de Nederlanders vindt actief beleggen in aandelen ook ‘eigenlijk net gokken’.

Ruim 55 procent van de Nederlanders is het eens met de stelling dat nu het grote publiek over cryptovaluta als Bitcoin spreekt, het wel een hype zou zijn. Jongeren tussen de 18 en 34 noemen het vaker een hype (61 procent) dan ouderen tussen de 50 en 65 (47 procent). Slechts een op de tien Nederlanders noemt crypto een kans die hij/zij niet wil missen, omdat diens omgeving erin belegt.Dat jongeren kritischer zijn over cryptovaluta, verbaast Freddy Forger, partner bij Stoic niets. "Jongeren groeiden op met het internet, waar een onbeperkte hoeveelheid informatie te vinden was. Daardoor ontwikkelden ze een heel erg goede ‘bullshit-detector’. Ze hebben eerder door of iemand fake-news verspreidt en ze prikken sneller door een piramidespel als cryptovaluta. Goed nieuws dat de FOMO (Fear Of Missing Out) bij cryptobeleggingen over z’n hoogtepunt is, want jaloezie is nooit een goede motivatie bij financiële keuzes."Nederlanders – en met name jongeren – zijn niet alleen sceptisch over cryptovaluta, ze zijn überhaupt weinig positief over actief beleggen. Minder dan een op de vier Nederlanders noemt actief beleggen een veilige manier om een vermogen op te bouwen. 58 procent van de Nederlanders tussen de 18 en 34 jaar oud noemt actief beleggen in aandelen of cryptovaluta ‘eigenlijk net gokken’, bij 50-plussers is dat zo’n 52 procent."Millennials en Generatie Z groeiden op tijdens de crisis van 2008, die ook nog eens werd veroorzaakt door de financiële sector. Natuurlijk zijn ze daardoor sceptischer over beleggen en dat lijkt me terecht. Niemand beschikt immers over een glazen bol waarmee hij of zij de beurs kan voorspellen. Als oud-beurshandelaar durf ik te bekennen: actief beleggen is eigenlijk ook net gokken. Al blijkt er één ding zo goed als zeker op de beurs: de wereldeconomie groeit op de lange termijn altijd."Volgens Forger doen beleggers er dan ook goed aan om hun spaargeld in de hele wereldeconomie te spreiden en vervolgens niets anders te doen dan af te wachten. "Onderzoek toont aan dat je met deze ultra-passieve aanpak het beste rendement realiseert. Een vermogen bouw je niet op door te gokken, maar door rationeel te handelen. Blijf stoïcijns een laat je niet leiden door FOMO."