Van cryptovaluta naar de metaverse, wat staat banken nu weer te wachten?

8 maart 2023 - Cryptovaluta, online bankieren en de steeds verdere terugloop van cash zorgen er al jaren voor dat banken moeten reageren op het veranderende consumentengedrag. Nu gloort aan de horizon de stap naar de metaverse. Een nieuwe virtuele wereld die volop kansen biedt, maar die ook nog alles te bewijzen heeft. Hoe moet je als bank omgaan met deze nieuwe wereld? Hoeveel geld moet je erin investeren? Welke rol spelen de doorgaans onstabiele cryptovaluta? Allemaal vragen die om een antwoord schreeuwen.

Bepaal je rol in het crypto-ecosysteem

Een essentiële vraag voor elke bank: neem je het genereren van inkomsten uit cryptovaluta mee in je bedrijfsmodel? Wil je klanten bijvoorbeeld een cryptowallet bieden? Wil je een platform zijn voor cryptotransacties van klanten? Wil je klanten de mogelijkheid geven om te betalen met cryptovaluta? Welke aanpak je ook gaat kiezen, zorg dat er een plan ligt op het moment dat de veranderende markt je tot een keuze dwingt.

Identificeer de behoeften van de markt

De crypto- en metaversestrategie moet worden afgestemd op de behoeften van de marktsegmenten van de bank, vooral met het oog op de fintech concurrenten. De belangrijkste vraag die je jezelf als bank moet stellen: wat zijn de grootste wensen en behoeften van onze klanten? Wie zich op een nieuwe markt waagt, zoals die van de cryptovaluta en de metaverse, moet weten hoe ze waardevol kunnen zijn voor hun klanten. Alleen met die kennis kan een bank winstgevend zijn voor zowel de klant als zichzelf.

Begrijp welke technologische veranderingen nodig zijn

Het goede nieuws is dat de meeste banken en andere financiële instellingen al druk bezig zijn met de uitrol van verschillende virtuele ervaringen. Er zijn daarbij echter nog een boel technologische uitdagingen die niet onderschat mogen worden. Om een voorbeeld te geven: veilig betalen met cryptovaluta in de metaverse bestaat nog niet. Er is daarnaast ook nog geen standaard bestandformat voor 3D-content. Dat wil zeggen dat virtuele platformen onderling nog niet met elkaar kunnen communiceren en dus geen transacties met elkaar kunnen doen.

De metaverse is niet alleen een onontgonnen gebied, maar ook een nieuw commercieel domein. Dat zorgt voor allerhande vraagstukken op het gebied van integratie in het offline leven. Stel jezelf eens de vraag: wat zijn de gevolgen voor banken als een klant offline aan een hypotheekaanvraag wil beginnen, deze in de metaverse ophaalt en vervolgens via de mobiele app ondertekent? Beveiliging is een prioriteit, net als de authenticatie van klanten in de metaverse, op mobiele appraten en online platforms. Bovendien moeten al die kanalen nog met elkaar kunnen communiceren. Die combinatie van beveiliging en authenticatie op welk platform dan ook, blijft lastig voor banken, maar het wordt nog belangrijker naarmate de economie zich uitbreidt naar nieuwe digitale werelden. Daar moet elke financiële instelling zich bewust van zijn.

Blijf experimenteren

Pilots lanceren is van groot belang. Niemand kan, gezien het enorme risico, in een keer de stap wagen. Begin dus met basisinvesteringen. Combineer fysieke en virtuele werelden, geografische gebieden, ecosystemen en blockchains. Vervolgens groei je door, leer je van je pilots waarbij je ook acceptatie moet hebben met het mogelijke falen. Dat verschaft namelijk waardevolle inzichten voor nieuwe pilots.

Abir Bhattacharya, Consulting Principal bij Cognizant, en Rustin Carpenter, Global Payments Solution Leader bij Cognizant , geven vier tips voor banken om zichzelf voor te bereiden op een plek in de metaverse.De metaverse lijkt voor financiële instellingen ondanks alle valkuilen en hindernissen een veelbelovende wereld te worden in de komende vijf tot tien jaar. De gangbare valuta zal naar alle waarschijnlijkheid een ‘stabiele’ crypto worden, voor zover dat mogelijk is. Big tech-bedrijven maken al stappen in de metaverse en zien commerciële kansen. Banken die mee willen, moeten nu actie ondernemen om een volwaardig partner te worden. Pas instappen als de metaverse tot bloei is gekomen, is te laat. Dan heeft de concurrentie een voorsprong die amper in te lopen is.