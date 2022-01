Maven 11 geeft 2022-voorspellingen vrij voor blockchain en de crypto-sector

27 januari 2022 - Maven 11 publiceert haar voorspellingen voor de crypto-sector voor 2022. De tien voorspellingen hebben betrekking op een breed scala aan onderwerpen, van airdrops en gedecentraliseerde opslag tot regelgeving en DeFi 2.0. De nieuwe voorspellingen volgen op de zeer nauwkeurige voorspellingen voor 2021.

In 2021 deed Maven 11 ook tien voorspellingen, waarvan er een aantal uitkwamen. De meest in het oog springende was dat NFT's (Non-Fungible Tokens) mainstream zouden worden. Beroemdheden, sporters en teams, rappers en kunstenaars lanceerden tokens in grote hoeveelheden. Een andere rake voorspelling ging over institutionele partijen die in de crypto-sector stapten.Naast deze twee belangrijke trends voorspelde Maven 11 ook dat de omvang van decentralized finance (DeFi) meer dan 100 miljard dollar zou worden, de komst van de eerste decentralized decacorns (een tienvoudige unicorn, dus een niet-beursgenoteerd bedrijf met een marktwaarde van meer dan € tien miljard), het gebruik van smart contracts en de veranderingen in financieringsmodellen in de sector. Al deze voorspellingen kwamen uit in de loop van 2021.De belangrijkste voorspellingen van Maven 11 voor 2022 zijn onder meer dat Coinbase derivaten gaat aanbieden, waardoor opties en futures het marktaandeel van DeFi aanzienlijk vergroten, en dat NFT’s nog belangrijker gaan worden dan in 2021. Wat betreft Coinbase, voorspelt Maven 11 dat die zullen beginnen met het aanbieden van perpetual swaps, waardoor de concurrentie tussen gecentraliseerde beurzen op het gebied van derivaten verder zal toenemen. DeFi-opties, zo voorspellen ze, zullen groeien en een aanzienlijk deel van het marktaandeel innemen naarmate DeFi-derivaten van niche naar meer mainstream worden.Digitale kunst domineerde de NFT-push in 2021. "Maar," zegt Balder Bomans, Chief Investment Officer van Maven 11, "ondanks dat kunst en verzamelobjecten het leeuwendeel van de groei voor hun rekening namen, gaan de toepassingen voor NFT's veel verder. Fantastische voorbeelden zijn royalties, intellectueel eigendom zoals muziek, en leningen met NFT’s als onderpand. Dit laatste product maakt deel uit van de grotere categorie van gefinancialiseerde NFT's – die worden in 2022 echt heel groot."Lees hier de voorspellingen van Maven 11 voor 2022.