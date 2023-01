Cryptocurrency volatiliteit en securityzorgen

24 januari 2023 - Bijna de helft (48 procent) van Europese cryptocurrency-gebruikers vreest geld te verliezen door de grilligheid van crypto en gebruikt daardoor geen digitale valuta meer. Daarnaast heeft negen procent van de Europese respondenten al geld verloren en is daardoor gestopt met investeren. Dit en meer blijkt uit Kaspersky-onderzoek dat de gebruikerstrends in cryptocurrency onderzocht.

De recente marktdaling van 2022, in combinatie met aanhoudende kwaadaardige activiteiten, heeft geleid tot een liquiditeitscrisis. Dat zorgt ervoor dat veel cryptobezitters zich onzeker voelen over hun investeringen. Deze uitdagingen schrikken houders van digitale valuta af, waardoor sommigen investeringen vermijden of de sector zelfs helemaal verlaten. Trends als deze behoren tot de belangrijkste factoren die volgens Kaspersky's laatste onderzoek ertoe leiden dat sommige liefhebbers van cryptocurrency's stoppen met het gebruik van digitale valuta.De instabiliteit van de valuta is een belangrijke belemmering voor een bredere invoering van cryptocurrency. In feite zei 48 procent van de respondenten bang te zijn om crypto te gebruiken omdat ze niet het risico willen lopen hun geld te verliezen. Helaas had zes procent van de Europese respondenten al verliezen geleden door een daling van de valutawaarde. De bezorgdheid over het verliezen van geld door valutavolatiliteit strekt zich ook uit tot degenen die geen crypto bezitten. Maar liefst 61 procent van de niet-cryptobezitters wereldwijd zei dat ze weigeren cryptocurrency te gebruiken omdat ze zich zorgen maken over het riskeren van hun geld.Andere belemmeringen voor de invoering zijn het gebrek aan tastbare activa ter ondersteuning van crypto (23 procent van de respondenten) en het risico dat persoonlijke gegevens worden onthuld tijdens een cyberaanval (dertien procent van de respondenten).Deze bevindingen suggereren dat stabiliteit en veiligheid belangrijke kwesties zijn voor een bredere adoptie van cryptocurrency. In feite vertrouwt elke achtste respondent crypto helemaal niet meer.Als het gaat om veronderstellingen van gebruikers, is het beeld enigszins gemengd. In Europa komt van alle regio’s wereldwijd spijt van investeren in crypto het vaakst voor. 2 op de 5 (41 procent) respondenten zei dat hun verwachtingen slechts tot op zekere hoogte of helemaal niet waren ingelost. Dit staat tegenover 26 procent die zei dat hun verwachtingen wel waren uitgekomen. In Azië-Pacific ziet dit beeld er heel anders uit. Daar gaf 41 procent van de respondenten aan dat hun verwachtingen zelfs zijn overtroffen."Ondanks de uitdagingen waarmee de cryptocurrency-industrie momenteel wordt geconfronteerd, is het belangrijk te onthouden dat het nog steeds een relatief nieuwe en innovatieve ruimte is met een enorm potentieel. Zoals bij elke opkomende technologie zullen er groeipijnen en tegenslagen zijn, maar de langetermijnvooruitzichten voor crypto kunnen nog steeds rooskleurig zijn. Door prioriteit te geven aan security, kunnen liefhebbers van cryptocurrency het risico op verlies van geld of persoonlijke informatie minimaliseren en zich beschermen tegen bedreigingen die van hen afhankelijk zijn," aldus Marc Rivero, Senior Security Researcher bij Kaspersky's Global Research and Analysis Team.Lees het volledige rapport op Kaspersky Daily