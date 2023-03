Manieren om niet zakelijk van het net te laden

7 maart 2023 - Je hebt als pionier het grootste gedeelte van je vloot verduurzaamd en stuurt vooral nog stekkersauto’s de weg op. Goed voor het milieu, goed voor de wereld van morgen, goed voor de beeldvorming van het bedrijf. Maar dankzij de energiecrisis lijkt die keuze nu minder goed voor de bedrijfsportemonnee. Want stroom is duur en daarmee ook het laden van je voertuigen. Welke oplossingen zijn er om zo min mogelijk van het net te laden? Mike Levens van Bluekens EV vertelt er meer over.

Levens: "Wanneer je een duurzame vloot aan voertuigen hebt wil je die zo efficiënt mogelijk opladen. Dat betekent dus niet dat je ze altijd aan de lader hangt aan het einde van de dag. Dan belast je het net en zo mis je bovendien ook een gedeelte eigen energie wanneer je die opwekt,"De meeste bedrijven die hebben geïnvesteerd in emissievrije voertuigen hebben dat ook gedaan in zonnepanelen. "Dat is heel verstandig," zegt Levens, "want daarmee kun je de voertuigen opladen, wanneer de zon schijnt. Als je de voertuigen overdag oplaadt kun je dit rechtstreeks vanaf je zonnepanelen doen en hoef je geen netstroom te gebruiken." Gebruik de energie waar het wordt opgewekt. Dan hoeft het ook niet getransporteerd te worden en ontzie je het net. Dubbele winst dus.Wanneer je genoodzaakt bent om ’s nachts te laden omdat de voertuigen overdag op de weg zijn kun je kijken naar eigen batterijopslag. Er zijn verschillende opties beschikbaar, maar voor alles geldt dat de techniek nog vrij nieuw is. Levens: "TNO heeft onlangs een zoutbatterij ontwikkeld waarin overtollige warmte wordt opgeslagen. Ook SmartGrid heeft een eigen batterij ontwikkeld die op de goede momenten gaat laden en ontladen, zodat hij de nul op de meter houdt". Momenteel zijn er voor particulieren al subsidies beschikbaar voor een thuisaccu, maar voor bedrijven is het de afschrijving zeker waard.Om het gebruik van zelf opgewekte stroom zo veel mogelijk te optimaliseren kun je er ook voor kiezen om stroom te delen. Levens: "Wij zien dat er steeds vaker samenwerkingen van bedrijven ontstaan die gezamenlijk een energiesysteem opzetten, los van het elektriciteitsnet. Duurzaam opgewekte stroom wordt opgeslagen en ingezet op momenten van (piek)vraag." Wanneer jij als bedrijf veel overdag rijdt en ’s nachts moet laden, kun je een buurbedrijf misschien wel overdag laten laden. Die benut dan alle gewonnen zonne- energie en jij kunt gebruiken wat er verder wordt opgeslagen. De kosten van netladen kunnen jullie vervolgens delen.Wanneer je geen mogelijkheden hebt om te besparen op het laden, kun je misschien besparen op andere punten. Goed batterijen recyclen bijvoorbeeld. Levens: "Hergebruik en recycling van accupakketten draagt bij aan een schoner milieu, maar het levert ook weer wat op aan het einde van de looptijd van het vervoermiddel. Zo kan een accu worden hergebruikt voor de opslag van wind- of zonne-energie, maar ook voor energieopslag, voor een foodtruck of vakantiepark."Vaak wordt het voertuig volledig opgeladen, maar dat is niet nodig. Levens: "Niet verder opladen dan noodzakelijk voor de volgende rit bespaart ook. Op deze manier kun je met dezelfde netaansluiting meer auto’s opladen en blijven de netaansluitingskosten laag doordat de piekbelasting wordt verminderd."