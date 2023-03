In een snel veranderde arbeidsmarkt is één vak uitoefenen echt passé

6 maart 2023 - Het begin van het jaar is het moment om te starten met het realiseren van goede voornemens op zowel zakelijk- als privégebied. Uit onderzoek van MobieTrain blijkt dat ondernemers de zakelijke groei van hun medewerkers enorm belangrijk vinden. Scholing van personeel is namelijk prioriteit bij 91 procent van de bedrijven. Guy van Neck, CEO van MobieTrain vertelt meer over het belang van het ontwikkelen van nieuwe skills op de werkvloer en op welke manier de werkgever dit het beste kan faciliteren.

Patronen doorbreken, maar ook taboes bespreekbaar maken, is daar noodzakelijk voor. Dat is niet gemakkelijk, maar als ‘uit je comfortzone treden’ gemakkelijk was zou iedereen het doen. We voelen ons liever op ons gemak, dan dat we het risico van een gesprek over mental health aangaan, het glazen plafond bespreekbaar willen maken of een functiewisseling aan durven gaan. Maar juist leven buiten je comfortzone levert iets enorm waardevols op. Ontwikkeling.Veranderstress speelt bij zowel werknemers als werkgevers. Ook werkgevers vinden het bijvoorbeeld lastig om loopbaangesprekken aan te gaan. Dit gesprek wordt te vaak niet gevoerd door onzekerheid over onvrede en de angst dat werknemers zelfs het bedrijf verlaten. Terwijl personeel tevreden houden van vitaal belang is in de huidige krappe arbeidsmarkt. Behoeften uitspreken en praten over ontwikkelingsmogelijkheden zijn hier belangrijke onderdelen van.Het gaat niet alleen om de groei van personeel, ook bedrijven zelf zijn continu in ontwikkeling. In het huidige digitale tijdperk veranderen functies voortdurend en worden sommige banen zelfs overbodig. De tijd dat je één opleiding volgde en daarna tot aan je pensioen één vak uitoefende is verleden tijd. Het volgen van trainingen en opleidingen is noodzakelijk geworden om skills te ontwikkelen en nieuwe werkzaamheden en werkwijzen te leren.Het verder ontwikkelen of aanleren van nieuwe vaardigheden kost tijd, en laat dát nu juist iets zijn waar we vaak een tekort aan hebben. Wie als werkgever relevant wil blijven in een turbulente arbeidsmarkt, moet scholing hoog op de agenda zetten. Werkgevers kunnen personeel hierbij ondersteunen door actief scholing aan te bieden die zowel qua vorm, als qua inhoud, bij de werknemer past. Dit is vaak lastig. Zo geeft 35 procent van de bedrijven toe dat trainingen niet goed zijn afgestemd op de behoeften van hun personeel. Ik ben ervan overtuigd dat het zijn vruchten afwerpt om de manier van leren aan te laten sluiten op de ontvanger. Plezier in leren heeft een positief effect op het resultaat ervan. Denk bijvoorbeeld aan een cursus volgen op een mobiele telefoon. Bijna iedereen heeft een smartphone op zak, waardoor het een zeer toegankelijk middel is. Overal, en op een zelfgekozen moment, leren wordt zo mogelijk.Het leren van nieuwe skills en tegelijkertijd de normale werkzaamheden uitvoeren is een uitdaging. Werkgevers spelen een belangrijke rol om dit naast elkaar mogelijk te maken, niet door alleen te luisteren naar hier ook naar te handelen.