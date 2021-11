Duitsland: industriële recessie door tekort aan materialen

18 november 2021 - Duitsland staat aan de vooravond van een industriële recessie. Ook de rest van Europa staat zwaar weer te wachten. Eén op de drie bedrijven kan te maken krijgen met omzetdaling door stijgende productiekosten en schaarste aan grondstoffen en halffabricaten. Dat blijkt uit onderzoek van Euler Hermes.

Sectoren die het moeilijk krijgen zijn de auto-industrie, machinebouw en chemie. Vooral Duitsland wordt hierdoor hard geraakt. Volgens Johan Geeroms, Risk Director bij Euler Hermes Nederland gaat het om een a-typische recessie. "Normaal gesproken zie je bij een recessie dat voorraden oplopen doordat de vraag terugvalt. Ook stijgt doorgaans de werkloosheid. Het tegenovergestelde is nu het geval. Bedrijven kunnen niet aan de vraag voldoen. Kijk naar de auto-industrie. De wachtlijsten voor nieuwe auto’s nemen steeds verder toe. Ook stijgen de autoprijzen. Dat zie je niet bij een normale recessie."Over Nederland zegt Geeroms: "De economie is fantastisch herstelt na de lock downs. Er is volop ruimte voor verdere groei. Maar in bepaalde sectoren gaat ook hier de rem erop omdat de toevoer van basismaterialen onvoldoende is. Hoe harder de klap in Duitsland aankomt, hoe meer wij het ook hier gaan voelen."Geeroms noemt verschillende oorzaken waardoor industriële productiebedrijven niet aan de vraag kunnen voldoen. "Door de lock downs is veel vraag naar producten uitgesteld. Ook zijn productielijnen op een laag pitje gezet. De heropening van de economie wereldwijd heeft als het ware een lawine aan uitgestelde vraag losgemaakt. Nadat productielijnen eerst zijn afgeschaald is nu juist extra productiecapaciteit nodig om aan de vraag te voldoen. Bedrijven doen er alles aan om meer producten te leveren maar daarbij lopen ze tegen een toeleveringsketen aan die grondig is verstoord. Nog steeds gaan er grote doorvoerhavens in China op slot als de coronabesmettingen oplopen. Er zit geweldig veel vertraging in de aan- en afvoer."Overal zie je dat de winstgevendheid onder druk komt te staan. Omzetten die teruglopen door het tekort aan basismaterialen en ook door de oplopende kosten. Goed voorbeeld is natuurlijk de olie- en gasprijs die de pan uit rijst. Lang niet alle bedrijven kunnen die hogere kosten doorberekenen richting klant. Dat gaat direct ten koste van de winst.