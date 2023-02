Meer vrouwen aan het roer in Nederland

7 februari 2023 - Het aantal vrouwelijke ondernemers in Nederland is in de afgelopen tien jaar met ruim 60 procent toegenomen. Nederland telt op dit moment meer dan 700.000 bedrijven die opgericht zijn door vrouwelijke ondernemers. Uit het SHE LEADS Dashboard 2023 van Erasmus Centre for Entreneurship, het ondernemerschapscentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam, blijkt dat deze bedrijven bovendien een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van grote sociaal-maatschappelijke vraagstukken: bedrijven geleid door vrouwen zijn meer impact-georiënteerd en hebben de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties hoog in het vaandel staan.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Ondanks deze absolute stijging van vrouwelijk ondernemerschap is het tij nog niet gekeerd en zijn vrouwelijke ondernemers nog steeds in de minderheid. Als rekening wordt gehouden met de algehele toename van ondernemerschap blijft er slechts een magere relatieve groei van 3 procent over ten opzichte van 2013; er zijn nu 59 vrouwelijke ondernemers voor iedere 100 mannelijke ondernemers. (Bron: KvK). Het onderzoek van Erasmus Centre for Entrepreneurship wijst uit dat vrouwelijke ondernemers nog steeds slechts een fractie (minder dan drie procent) van het beschikbare Venture Capital (VC) weten aan te trekken. Vrouwelijke ondernemers moeten daarom hun bedrijven nog grotendeels zelf volledig financieren (‘bootstrappen’), wat de groei flink beperkt. Eerder onderzoek liet al zien dat het aantal snelgroeiende bedrijven opgericht door vrouwen het afgelopen jaar verder is gedaald.Dit financieringsprobleem, waar veel ‘onconventionele ondernemers’ (uit minderheidsgroepen) tegenaan lopen, zorgt ervoor dat er nog veel onbenut potentieel is in Nederland. Het ondernemersecosysteem is echter voortdurend in ontwikkeling en als het sociale en institutionele klimaat verandert, verandert ook dit ecosysteem. Het SHE LEADS-rapport zoomt in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen rondom vrouwelijk ondernemerschap en geeft een podium aan vijftig inspirerende en succesvolle rolmodellen die toonaangevend zijn in tech, groeiondernemerschap, serial entrepreneurship, sociale impact en gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het hebben van rolmodellen van wezenlijk belang is om de ondervertegenwoordiging van (nu nog) onconventionele ondernemers te doorbreken. (Bron: Academy of Management Proceedings en Journal of Small Business Management).Eén van die vijftig rolmodellen is Linda Klunder, Co-founder & Head of Impact of Kumasi: "Het is van immens belang om aandacht te geven aan impactgedreven vrouwelijk ondernemerschap. Als ondernemer zijn er vele hordes die je moet overwinnen en die bovendien aangetoond anders zijn voor vrouwen dan voor mannen. Door op de hoogte te zijn van deze verschillen kunnen zowel ondernemers als investeerders helpen om gelijk speelveld te creëren."