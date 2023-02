Een derde van de Nederlandse bedrijven vreest te moeten sluiten in 2023

6 februari 2023 - Pleo lanceert het nieuwe onderzoeksrapport: ‘De staat van uitgaven 2023’. Het rapport onthult dat lang niet alle bedrijven een goed overzicht hebben van hun uitgaven. Bijna 40 procent van de Nederlandse bedrijven geeft aan in 2023 meer grip te willen krijgen op hun uitgaven en het verlagen van de kosten. Uit het onderzoek blijkt dat door de onzekere economische tijden in Nederland bijna een derde van de ondervraagde MKB-bedrijven vreest de deuren te moeten sluiten als er geen extra financiële steun beschikbaar komt.

Slechts 35,2 procent van de Nederlandse bedrijven geeft aan goed voorbereid te zijn op een recessie. Het Nederlandse bedrijfsleven plant aanzienlijke bezuinigingen. Zo zegt 37 procent van de beslissers dat hun werknemers mogelijk salaris moeten inleveren. Erger is dat 32,60 procent van de bedrijven vreest dat ze in 2023 een aanzienlijk deel van hun personeel moeten ontslaan. Ruim een derde (35,6 procent) van de bedrijven geeft aan waarschijnlijk niet de financiële mogelijkheden te hebben om dit jaar nieuw personeel aan te nemen.Alle Nederlanders hebben te maken met de financiële gevolgen van de sterke inflatie en energiecrisis. Uit het onderzoek van Pleo blijkt dat veel bedrijven dit terugzien bij hun medewerkers. Zo komt onder andere naar voren dat bijna 1 op de 3 medewerkers (32,2 procent) sinds de crisis vraagt om een salarisverhoging, omdat de kosten voor levensonderhoud stijgen. Daar tegenover staat dat 36,8 procent van de bedrijven de middelen niet heeft om medewerkers tegemoet te komen met bonussen en loonsverhogingen in de mate waarin zij zouden willen. Ook heeft 31 procent van de bedrijven medewerkers gehad die naar kantoor kwamen door stijgende energiekosten thuis.Meer dan een derde van de bedrijven (37,6 procent) geeft aan dat ze hun uitgaven in 2023 beter willen beheren. zij willen vooral investeren in initiatieven die een aantoonbare waarde hebben voor het bedrijf, dus bijvoorbeeld trainingen voor medewerkers en investeringen in software. Bedrijven verwachten minder uit te geven aan zaken zoals cadeautjes voor medewerkers, sociale evenementen en andere extraatjes voor medewerkers.De Nederlandse respondenten geloven dat de volgende zaken het meest zullen bijdragen tot het beter beheersen van de uitgaven in deze moeilijke periode: betere toegang tot financiële technologie om de efficiëntie te verbeteren (35,2 procent), betere toegang tot talent om de vaardigheden van werknemers te verbeteren (36,8 procent), gemakkelijke toegang tot financiële steun zoals leningen en kredieten om de geldstroom te verbeteren (36,2 procent) en meer financiële steun van de overheid (30,4 procent).Eilika Regenbrecht, country manager Nederland bij Pleo: "Ondanks dat veel Europese landen op de rand van een recessie staan, is er genoeg motivatie onder bedrijven om zich voor te bereiden op zware economische tijden en liggen er ook genoeg kansen. Als we iets hebben geleerd in de afgelopen drie jaar, is het wel dat er tal van onvoorziene omstandigheden op de loer liggen die veel vragen van de weerbaarheid van bedrijven. Gelukkig geeft bijna 40 procent van de bedrijven aan vastbesloten te zijn om meer grip te krijgen op hun financiële gezondheid en uitgavenbeheer, wat laat zien dat ze niet bij de pakken neer gaan zitten."