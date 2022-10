Stoppen? Eén op de vijf ondernemers speelt met die gedachte

28 oktober 2022 - De economische onrust die sinds de pandemie is uitgebroken valt ondernemers zwaar. Zo zwaar dat één op de vijf (21 procent) met de gedachte speelt om te stoppen, zo blijkt uit onderzoek van October onder 600 mkb’ers. Na een periode met heel weinig faillissementen lijkt een periode waarin ondernemers kiezen om te stoppen of daadwerkelijk zullen omvallen aangebroken.

Ongeveer een derde van de Nederlandse ondernemers heeft sinds het uitbreken van de pandemie minder plezier in ondernemen. 45 procent ervaart zelfs een hoge mate van stress sinds de pandemie. Het baart Luuc Mannaerts, CEO bij October, grote zorgen. "Het is even logisch als zorgwekkend dat zoveel ondernemers overwegen te stoppen. Het doorzettingsvermogen wat ondernemers normaal zo kenmerkt, krijgt telkens weer te maken met nieuwe tegenslagen en onzekerheden."Wanneer je inzoomt op organisaties met maximaal tien medewerkers, dan overweegt zelfs een kwart van de ondernemers om te stoppen. Bij bedrijven met honderd of meer werknemers is dat een stuk minder: veertien procent. Verder heeft 34 procent van de vrouwelijke ondernemers een plan klaarliggen voor hun opvolging dan wel de verkoop van hun organisatie. Voor mannelijke ondernemers is dit 26 procent. Vrouwelijke ondernemers ervaren meer stress en minder plezier in ondernemen sinds de pandemie in vergelijking met mannelijke ondernemers.Ruim 40 procent van de ondernemers maakt zich momenteel flinke zorgen om de stijgende kosten van energie en grondstoffen. "We zitten tegen een faillissementsgolf aan. Ondernemers maken zich niet alleen druk om de eigen organisatie. Ze vrezen ook voor het kopje onder gaan van bedrijven waarmee zij samenwerken." 42 procent stelt dat de organisaties waarmee zij zakendoen kwetsbaarder zijn dan ooit, 36 procent vreest voor een faillisementsgolf en het effect daarvan. Mannaerts: "Hun voortbestaan hangt natuurlijk ook samen met het succes van partners. Als een leverancier de productie verlaagt of zelfs sluit vanwege de hoge energiekosten, heeft dat een direct effect op de gehele keten. Dat vergroot de angst voor een kettingreactie."De huidige economische omstandigheden brengen op zijn zachts gezegd veel uitdagingen met zich mee. Van invloed op de gemoedstoestand van de ondernemers in het mkb zijn ook de moeilijkheden rondom het aantrekken en behouden van personeel. Ruim 40 procent geeft aan überhaupt geen nieuw personeel te kunnen vinden. Evenveel ondernemers hebben moeite het huidige personeel binnenboord te houden. Het nijpende tekort aan goede arbeidskrachten is één van de factoren waardoor de marge van het mkb en daarmee het perspectief van de ondernemers verder onder druk komen te staan.Niet iedere ondernemer denkt echter aan stoppen. Zestig procent ziet zowel de korte- als lange termijn positief tegemoet. Daarnaast heeft de meerderheid ook vertrouwen in het perspectief van de sector waarin men actief is. 30 procent van de mkb'ers geeft aan dat corona ook veel goeds heeft gebracht. Mannaerts: "Zo'n schokgolf en ingrijpende veranderingen in de wereld leiden ook weer tot kansen, en ondernemen is kansen zien en benutten."Desalniettemin is de gemiddelde opvatting van het ondernemersklimaat flink negatiever dan voorafgaand aan de pandemie. In 2019 gaf vijftien procent van het mkb het ondernemersklimaat een vijf of lager. Nu geeft bijna één op de vier een onvoldoende. "De grote en opeenvolgende schokgolven, zoals de energieprijzen, maken ondernemen enorm uitdagend en moeilijk. Ook hele goede bedrijven gaan mogelijk kopje onder. En dat moeten we zien te voorkomen door slimme en gerichte ‘steun’ van de overheid, bijvoorbeeld via Borgstelling van MKB-kredieten."