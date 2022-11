Ouderen en mensen met een beperking meer in trek bij mkb’ers door krapte arbeidsmarkt

15 november 2022 - Bijna de helft van de mkb"ers geeft aan door de krapte op de arbeidsmarkt te zoeken in een bredere doelgroep om vacatures ingevuld te krijgen. Daarbij wordt gekeken naar kandidaten van een hogere leeftijd, kandidaten met minder relevante werkervaring en mensen met een beperking. Tegelijkertijd verwacht ruim een derde van de mkb"ers dat het aantal conflicten met huidige werknemers gaat toenemen door onder andere discussie over een hoger salaris.

Dit komt naar voren uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van Interpolis. De verzekeraar raadt werkgevers aan om niet alleen aandacht te hebben voor het vinden van nieuwe werknemers, maar ook aandacht te hebben voor het behouden van huidige werknemers.De komende periode verwacht de helft van de mkb"ers vooral te investeren in het aannemen van personeel. Een derde geeft aan ook voor de komende vijf jaar het werven van personeel als een belangrijk agendapunt te zien.Bijna 60 procent van de mkb-ondernemers heeft moeite met het vinden van de juiste kandidaten voor openstaande vacatures. Dat komt naar voren uit de BedrijvenMonitor van verzekeraar Interpolis, onderdeel van financieel dienstverlener Achmea. Om vacatures toch ingevuld te krijgen, kijken ondernemers naar een bredere groep kandidaten. René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis: "We zien al langer terug in onze BedrijvenMonitor dat mkb"ers worstelen met het vinden van geschikte kandidaten om het werk in hun organisatie gedaan te krijgen. Het is goed om te zien dat nu naar een bredere doelgroep wordt gekeken. Naast dat dit een bijdrage levert aan het verminderen van het personeelstekort en mensen aan werk helpt die normaal gesproken misschien meer moeite hebben met het vinden van een baan, zorgt het ook voor meer diversiteit in een organisatie. Oudere werknemers of werknemers met een achtergrond in een ander werkveld kunnen zorgen voor nieuwe, frisse inzichten."Uit de BedrijvenMonitor, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos, blijkt tegelijkertijd dat een derde van de mkb"ers verwacht dat het aantal conflicten met werknemers de komende periode gaat toenemen. Belangrijke oorzaak daarvan is discussie over een hoger salaris. Voets: "Het is opvallend dat we aan de ene kant zien dat mkb"ers, door de krapte op de arbeidsmarkt, in een bredere doelgroep zoeken naar kandidaten en ook vaker bereid zijn om een hoger salaris te bieden aan nieuwe werknemers. Aan de andere kant vrezen zij voor conflicten met hun huidige werknemers over het salaris. Wij raden mkb"ers aan om ook oog te blijven houden voor de huidige werknemers. Ga met hen in gesprek en vraag hoe jij als werkgever hen kan helpen en tegemoet kan komen in wat zij nodig hebben. Wees daarbij ook realistisch over salariswensen. Een werknemer die al een lange periode goed werk levert voor een organisatie wil je niet het gevoel geven dat een nieuw iemand met misschien wel minder ervaring, meer waard is, gekeken naar salaris."