Het grootste bedrijfsrisico volgens zzp’ers? Niet meer kunnen werken

3 januari 2023 - Zelfstandig ondernemen is voor veel mensen een ultieme vorm van vrijheid. Maar aan dit ondernemerschap kleven ook risico’s. Zzp’ers piekeren met name over de huidige economische ontwikkelingen en de toekomst van hun eigen onderneming. Toch wordt zelfstandig ondernemen aangejaagd door de krappe arbeidsmarkt. Volgens het CBS waren er in 2021 zo’n 1,1 miljoen zzp’ers, dat is twaalf procent van alle werkenden. Maar ben jij als zelfstandig ondernemer goed uitgerust tegen bedrijfsrisico’s?

Om antwoord te krijgen op deze vraag heeft Allianz het onderzoek* ‘van welke risico’s liggen zzp’ers wakker en waarvoor laten ze zich verzekeren?’, uitgevoerd onder zelfstandig ondernemers. Hieronder de drie grootste risico’s:In de top drie grootste bedrijfsrisico’s staat niet meer kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid op de eerste plek (32 procent). Wellicht logisch, aangezien zzp’ers geen personeel hebben op wie ze terug kunnen vallen. Toch is minder dan een kwart van de zelfstandigen (23 procent) hiervoor verzekerd. In het Pensioenakkoord is dan ook opgenomen dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor iedere zzp’er gaat gelden. De invoering daarvan is om meerdere redenen een aantal keer uitgesteld. Naar verwachting treedt de wet in 2027 in werking. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt dan een beperkte dekking bij arbeidsongeschiktheid. Ben je nu zzp’er? Wees dan bewust van het risico dat je loopt door ziekte en arbeidsongeschiktheid. In de tussentijd kan namelijk wel iets gebeuren, waardoor je niet kunt werken. Bedenk daarom hoe jij je financiën regelt wanneer je arbeidsongeschikt raakt.Op de tweede plek staat het wegvallen van (grote) klanten (17 procent). Dit is zeker in de huidige economische situatie een reëel risico. Het is sowieso verstandig om klanten te spreiden: liever tien kleinere klanten dan één of twee grote. Het risico kan per beroepsgroep en periode verschillen: zo loopt een freelancer in de zorg op dit moment minder risico om werk te verliezen dan een zzp’er in de bouw.Naast het wegvallen van klanten ervaart negen procent van de zzp’ers niet betalende klanten als een belangrijk risico. Bijna een derde van de ondernemers heeft hier minimaal één keer per jaar mee te maken. En naar verwachting zal dit aantal de komende periode stijgen. Schat je in dat het risico van wanbetaling in jouw werkgebied toeneemt? En dat de financiële impact hiervan fors is? Weet dat je hiertegen kan verzekeren met een kredietverzekering. Samen met een verzekeringsadviseur maak je de afweging of de premie opweegt tegen de kosten en de kans van het risico.Een ander risico dat zelfstandigen vaak noemen, is aansprakelijkheid. Bijna de helft (49 procent) van de zzp’ers heeft dan ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en 38 procent heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij bepaalde beroepen is het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zelfs verplicht. Bijvoorbeeld bij financieel adviseurs, advocaten, notarissen, accountants en architecten.Ondanks dat een aansprakelijkheidsverzekering veelal niet verplicht is, is het wel handig om je tegen het risico van aansprakelijkheid te verzekeren. Het aansprakelijkheidsrisico is namelijk in veel gevallen te groot om zelf te kunnen dragen en een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarbij komt ook dat steeds meer opdrachtgevers het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering eisen. Wil je weten welke aansprakelijkheidsverzekering voor jou handig is? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.*Het onderzoek is uitgevoerd door GfK in opdracht van Allianz in juni 2022 onder 500 zzp’ers en ging over hun zorgen, wat zij zien als risico’s, de verzekeringen die zij hebben afgesloten, hoe die zijn afgesloten en hoe vaak.