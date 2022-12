Drie prioriteiten voor hybride werken in de mkb-maakindustrie

30 december 2022 - Hybride werken is inmiddels gemeengoed, ook in de maakindustrie. Toch geeft slechts elf procent van de Europese mkb-organisaties in de maakindustrie aan dat ze alle IT-faciliteiten in huis hebben om hybride werken optimaal te faciliteren. Dat blijkt uit onderzoek van Dynabook. Daarom geeft de laptopspecialist drie tips om hybride werken beter te ondersteunen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Wanneer in teamverband wordt gewerkt, is communicatie van essentieel belang. Nu teams zich niet meer standaard in dezelfde ruimte of op kantoor bevinden, neemt het belang van verschillende manier van communicatie alleen maar toe. En daar hoort ook de mogelijkheid bij om IT-problemen aan te kaarten, of inspraak hebben bij de keuze voor IT-oplossingen. Zo geeft een ruime meerderheid van de mkb-organisaties in de maakindustrie (89 procent) aan te verwachten dat een (gedeeltelijke) vervanging van hun zakelijke hardware nodig zal zijn. Door werknemers te betrekken in dit proces, is de kans groter dat er voor oplossingen wordt gekozen die voldoen aan de voorwaarden van de uiteindelijke gebruiker.Het creëren van een veilig hybride werkmodel is een grote uitdaging binnen de maakindustrie. Door te kiezen voor de beste technologie, kunnen organisaties flinke stappen maken. Gevraagd naar welke technologieën belangrijk zijn bij de overgang naar hybride werken, worden met name cloudplatforms (66 procent), laptops (56 procent) en Virtual Deskop Infrastructure-oplossingen (55 procent) genoemd. De belangrijkste prioriteit voor 46 procent van de mkb’ers in de maakindustrie is dan ook het terugdringen van IT-uitval. Betrouwbare oplossingen helpen daarbij.Wat minstens zo belangrijk is, is het vergroten van het bewustzijn van werknemers rondom security. Met werknemers die buiten de kantoormuren toegang nodig hebben tot bedrijfsgegevens, kun je immers niet voorzichtig genoeg zijn. Eén klik op een malafide link of een download van een geïnfecteerde bijlage is snel gedaan wanneer medewerkers zich hier niet van bewust zijn.Het lijdt geen twijfel dat hybride werkmodellen zonder een duidelijke onderliggende strategie voor nieuwe uitdagingen zullen zorgen voor de maakindustrie. Communicatie, de juiste technologie en securitybewustzijn vormen de kern van deze strategie.