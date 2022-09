Security en remote IT-ondersteuning topprioriteiten voor mkb-sector

9 september 2022 - Europese mkb-organisaties zijn nog druk bezig om de uitdagingen van hybride werken op te lossen; twee derde (67 procent) werkt hiervoor aan de optimalisatie van haar IT-oplossingen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Een richtlijn voor het mkb om blijvend hybride te werken’ dat Dynabook Europe GmbH in samenwerking met Walnut Unlimited heeft uitgevoerd onder 1.202 IT-beslissers uit het mkb in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, België en Italië.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Het onderzoek laat zien dat IT-budgetten over het algemeen stijgen in de hele Europese regio. Deze stijging is het hoogst in het Verenigd Koninkrijk, waar 54 procent van de mkb-organisaties een hoger IT-budget heeft dan het afgelopen jaar. In Nederland en België ligt dit percentage op 43 procent, iets lager dan in Frankrijk (48 procent) en Spanje (46 procent). Slechts 22 procent van de Europese mkb-sector geeft aan dat het IT-budget lager is dan afgelopen jaar. De belangrijkste investeringsdoeleinden van dit IT-budget zijn security-infrastructuur (46 procent), cloudgebaseerde oplossingen (46 procent) en remote IT-ondersteuning (44 procent). Werknemers uitrusten met devices is met 40 procent ook een populaire investeringsprioriteit."Ons onderzoek laat duidelijk zien dat bedrijven opereren in een complexere IT-omgeving dan ooit, nu hybride werken voor het Europese mkb voor uitdagingen blijft zorgen op het gebied van security, productiviteit en betrouwbaarheid," zegt Damian Jaume, President, Dynabook Europe GmbH. "Hoewel er geen one-size-fits-all-oplossing bestaat, is het wel duidelijk dat budgetten opgerekt moeten worden om in deze economisch uitdagende tijden te overleven. Het is belangrijk dat mkb-organisaties investeren in betrouwbare, kosteneffectieve en veilige technologieën om de definitieve overstap naar hybride werken te kunnen maken."Voor mkb-organisaties heeft de overstap van een traditionele kantoorsetting naar een model van hybride werken voor de nodige operationele uitdagingen gezorgd, met het terugdringen van IT-uitval als grootste kopzorg voor iets meer dan de helft van de respondenten (51 procent). Bijna de helft van de Europese mkb-ondernemingen is minstens zeven uur per werknemer per maand kwijt door uitval van IT-systemen, wat gelijkstaat aan twaalf werkdagen per jaar. Slechts zestien procent is van mening dat ze de juiste IT-oplossingen in huis hebben om werknemers volledig te kunnen ondersteunen. Onder de respondenten die aangeven te weinig resources in huis te hebben, is IT-personeel het grootste manco: 36 procent beschikt over te weinig IT security-werknemers, terwijl 34 procent hetzelfde probleem heeft met algemeen IT-personeel.Het is daarom geen verrassing dat mkb-organisaties leunen op betaalbare en betrouwbare technologie-oplossingen die IT-beheer vereenvoudigen en de security en productiviteit van weknemers in stand houden. Devices staan hierin centraal; 64 procent van de Europese mkb-sector beschouwt aankoopbeslissingen over laptops nu belangrijker dan voor de pandemie het geval was. Ook opkomende technologieën zoals Virtual Desktop Infrastructure (VDI) en edge computing scoren hoger, met respectievelijk 55 en 52 procent. Het toont nog maar eens het belang aan van oplossingen die productief én veilig op afstand werken mogelijk maken voor werknemers.De steeds veranderende potentiële dreigingen zorgen ervoor dat security een belangrijke prioriteit blijft. Uit het onderzoek blijkt dat 45 procent van de mkb-organisaties security als grootste uitdaging heeft ervaren voor IT-beheer tijdens de pandemie. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen netwerksecurity (24 procent) en devicebeveiliging (21 procent). Het laat zien dat security van belang is voor ieder element van de IT-infrastructuur, van de netwerkkern tot de hardware die werknemers gebruiken.Het volledige rapport kan hier worden gedownload. Doorsturen